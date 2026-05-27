家庭主婦5000元何時領 部會不同調 在野批鬧劇

賴清德總統日前拋出未來參加國民年金的家庭主婦每個月可領新台幣五千元，主計長陳淑姿前天說「國民年金調增，七月上路」；針對是否能在七月一日上路，衛福部長石崇良昨表示，仍須視立法院審查進度而定。

民眾黨立院黨團總召陳清龍表示，陳淑姿前天才說「國民年金調增，七月上路」，石崇良昨天卻直接打臉稱「仍須視立法院審查進度」，同一個政府、同一個政策，部會首長卻不同調，根本一場鬧劇。

石崇良指出，政府目前共有八大社會福利津貼，其中老農年金與國民年金部分，因涉及母法修正，須待相關法律完成修法後才能發放；其餘六大社會福利津貼，則可透過行政命令調整。此次規畫將所有福利津貼一併調升百分之廿三點五，目前國民年金修法已在立法院完成委員會審查，盼能盡速完成二、三讀，並上路實施。

國民黨團書記長林沛祥表示，賴政府現在的政策節奏很像百貨公司周年慶，今天「○到十八歲國家養」，明天「家庭主婦每月五千元」，下一步是不是連家裡貓狗都有敬老津貼？

林沛祥說，支持照顧人民，但不能把國家財政當成選舉提款機，民進黨以前批評別人普發現金是債留子孫，現在自己卻開始大撒幣，標準轉彎之快，連導航都來不及更新；人民不是反對福利，而是想知道，錢到底是國庫出的，還是下一代出的？

民眾黨團幹事長邱慧洳說，賴總統「家庭主婦每月可領五千元」的鬧劇，其實是國民年金法第五十四條之一修正內容，立法院社會福利及衛生環境委員會早在今年三月十九日審議此案，因為朝野立委提出的修正金額多寡不一，目前仍有多項條文保留，等待再次排審。

邱慧洳指出，明明只要符合請領條件的對象都可以享有，不懂賴總統特地把家庭主婦拿出來邀功是何用意，實際上根本沒有端出新的牛肉，只是擺弄「買空賣空」的手段，純粹靠著一張嘴和漂亮的口號，想要賺取人民的感激與選票，真的是「沒有最扯，只有更扯」。

民進黨團幹事長莊瑞雄則表示，對於該津貼與包含低收入戶及身障補助等六大社福津貼的調升，民進黨團都支持在立院盡速審議，也呼籲在野黨理性討論。