少子化對策…催動五大修法 加速上菜

賴清德總統今（27）日將聽取各部會報告少子化對策，據盤點，0-18歲全程支持計畫，將涉及五大法案修法，包含兒少帳戶專法、《所得稅法》、《土地稅法》、《房屋稅條例》、《性別平等工作法》等，力拚政策加速上菜。

外界最關注的兒少帳戶，政院規劃，0至6歲每人每月5,000元可全數支用，年滿6歲後，半數、2,500元將撥入專戶，並委由專業單位投資，同時設保底機制。財源方面，第一年約需1,800億元，據了解，政院傾向訂定專法賦予預算法源，另因財劃法修法，財源方面，不排除由地方共同分攤，希望中央、地方共同出力、攜手催生。

據透露，為加快立法速度，在兒少專法方面，不排除以立委版本為雛形，再於討論時修正動議。目前立法院已有民進黨立委郭國文所提「台灣兒童及少年投資儲蓄帳戶條例」草案。

郭國文版本是以定期定額每月1,200元投入，與政院規劃方向，同樣有「保底」方案，保底利率為2年期定存平均利率加上消費者物價指數（CPI）年增率，確保投資收益達到實質成長。

減負擔方面，財政部規劃扶養18歲以下未成年子女，每位子女免稅額可加碼50％；育嬰住宅部分，也將提供地價稅、房屋稅免稅。