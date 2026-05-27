人口對策…產假將延長到12周 陪產假擬增為14天

因應少子化「大禮包」今天揭曉，賴清德總統上午將召開國安會議，拍板「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」內容，並舉行記者會對外說明。除了公布○到十八歲五千元成長津貼細節，另據了解，現行八周產假將延長至十二周，並將陪產假延長一倍至十四日，薪資費用將由政府編列預算補貼企業。

不過，對於相關政策內容，政院方面仍三緘其口；勞動部則稱，相關計畫待政院拍板後會正式公布，也已進入法制工作準備。

賴今拍板 每年經費逾2千億

行政院長卓榮泰昨天在列席立法院備詢時預告，「家庭支持篇」政策方案現已進入執行細節的討論，一兩天內將有具體結果。這項政策共有安心生養、強化托育、教育加碼、友善職場及居住減壓等五大面向、十八項措施，每年新增投入經費逾兩千億元，擬編入公務預算處理，相關修法將於本周四行政院會送出，政策最快明年上路。

亮點政策之一為新增「○到十八歲成長津貼每月五千元」，其中六歲到十八歲撥一半存入「ＴＩＳＡ兒少帳戶」，估計到十八歲至少可領到卅六萬元，作為創業就學用途，此帳戶預計委託外部專業機構代操，並設定「保底機制」確保穩賺不賠，法源上擬另立作業要點，每年經費預估一八七五億元，粗估將有三○八萬名兒少受惠。

新增產假 尊重媽媽自主選擇

另在友善職場上，據透露，為使懷孕勞工在分娩後能獲得充分身心恢復時間，此次將加碼延長產假、陪產假，包括修法使產假延長至十二周，且增加的四周非屬強制，由孕產媽媽自行選擇是否要請滿十二周，或在八周後提前返回職場，雇主不得拒絕。此次也併同將配偶的陪產檢及陪產假，由七日大幅延長至十四日，鼓勵爸爸有更多假期，實質參與早期育兒陪伴與照顧，建立雙親平等的親職關係。

對於「產假是否延長」，民間婦團一派主張，有研究指出，愈長的產假有利於母體恢復、減輕產後憂鬱；另一派則擔憂產假若強制延長，會加重母職責任負擔。

政院決定將產假新制朝「尊重媽媽自主選擇」來設計，新增的四周產假，規畫由媽媽自行判斷身體狀況，決定銷假時間點。

薪資費用 政府全額補貼企業

為了降低企業因應新制所增加的成本，據了解，增加的薪資成本將由政府全額補貼，且不設企業規模門檻。針對新增四周的產假，期間的工資將在雇主依法給付勞工後，均可向政府申請全額補助；陪產假延長至十四日後，除了現行七日已由政府補貼兩日薪資之外，新增的七日薪資將由政府全額負擔，共計九日。

此外，勞動部預計推出職場人力替代的補助計畫，讓企業在勞工因生產或育兒請假或長期留職停薪後，有更多調度職代及替代人力的因應資源。

居住減壓上，未來擬增加婚育宅供給，除了社會住宅保留兩成比率不變外，若育有○到十八歲的子女，將能獲得久住機會，同時增加租金補助額度。