少子化大禮包 賴清德總統今拍板

因應少子化「大禮包」今（27）日拍板，賴清德總統今日將召開國安會議，拍板「台灣人口對策新戰略-家庭支持篇」內容，並舉行記者會對外說明。除公布0-18歲5,000元成長津貼細節，據悉，現行八周產假將延長至12周，陪產假延長至14日，薪資費用由政府編列預算補貼企業。

行政院長卓榮泰昨日列席立法院備詢時預告，「家庭支持篇」政策方案現已進入執行細節討論，一、兩天內將有具體結果。這項政策共有安心生養、強化托育、教育加碼、友善職場及居住減壓等五大面向、18項措施，每年新增投入經費逾2,000億元，擬編入公務預算處理，相關修法將於明日行政院會送出，政策最快明年上路。

亮點政策之一為新增「0到18歲成長津貼每月5,000元」，其中6歲到18歲撥一半存入「TISA兒少帳戶」，估計到18歲至少可領到36萬元，作為創業就學用途，此帳戶預計委託外部專業機構代操，並設定「保底機制」確保穩賺不賠，每年經費預估1,875億元，約有300萬名兒少受惠。

另在友善職場上，據透露，為使懷孕勞工在分娩後能獲得充分身心恢復時間，此次將加碼延長產假、陪產假，包括修法使產假延長至12周，且增加的四周非屬強制，由孕產媽媽自行選擇是否要請滿12周，或在八周後提前返回職場，雇主不得拒絕。

此次也併同將配偶陪產檢及陪產假，由七日大幅延長至14日，鼓勵爸爸有更多假期，實質參與早期育兒陪伴與照顧，建立雙親平等的親職關係。

對於「產假是否延長」，民間婦團一派主張，有研究指出，愈長的產假有利於母體恢復、減輕產後憂鬱；另一派則擔憂產假若強制延長，會加重母職責任負擔。政院決定將產假新制朝「尊重媽媽自主選擇」來設計，新增四周產假，規畫由媽媽自行判斷身體狀況，決定銷假時間點。

為降低企業因應新制所增加的成本，據了解，增加薪資成本將由政府全額補貼，且不設企業規模門檻。針對新增四周產假，期間工資將在雇主依法給付勞工後，均可向政府申請全額補助；陪產假延長至14日後，除了現行七日已由政府補貼兩日薪資外，新增七日薪資將由政府全額負擔，共計九日。

此外，勞動部預計推出職場人力替代補助計畫，讓企業在勞工因生產或育兒請假或長期留職停薪後，有更多調度職代及替代人力的因應資源。

居住減壓上，未來擬增加婚育宅供給，除社宅保留兩成比率不變，若育有0到18歲子女，將獲得久住機會，同時增加租金補助。