快訊

中職／富邦曾峻岳關鍵拆彈後砸鍋 龍隊9連勝平隊史點亮季冠軍M17

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／少子化大禮包！府院擬產假增至12周、陪產假14天 薪資成本政府補貼

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
府院將拍板「0到18歲全程支持方案」。圖／聯合報系資料照片
府院將拍板「0到18歲全程支持方案」。圖／聯合報系資料照片

府院將拍板少子化大禮包，除了先前已曝光的「彈性育兒假」年齡放寬到6歲、0到18歲5000元成長津貼，據了解，現行8周產假將延長至12周，陪產檢及陪產假延長也將從現行的7日大幅延長1倍至14日，而勞工請假期間增加的薪資成本，將由政府編列預算補貼企業，盼能提升勞工權益，並實質減輕雇主負擔。

但對於相關政策內容，政院方面仍三緘其口；勞動部則稱，相關計畫待政院拍板後會正式公布，也已進入法制工作準備。

消息人士透露，為使懷孕的勞工在分娩後獲得更充分的身心恢復時間，這次將提出修法使產假延長至12周，且新增的4周產假並非強制，而是讓孕產媽媽自行判斷身體恢復情況，再決定銷假時間點，可以選擇請滿12周，或在8周後提前返回職場，雇主不得拒絕。

對於「產假是否延長」，民間婦團一直都有兩派看法，一派主張有研究指出，越長的產假有利於母體恢復，希望增加女性產假；另一派擔憂產假若強制延長，會加重母職責任負擔，應避免育兒責任全落在女性身上。因此政府規劃新制時，是朝「尊重媽媽自主選擇」設計。

消息人士指出，新制併同調整配偶的陪產假，更一口氣增加一倍至14日，是為鼓勵爸爸有更多的假期，實質參與早期育兒陪伴與照顧，有助建立雙親平等的親職關係。

此外，為化解企業對於人力與薪資成本增加的疑慮，據了解，政府規劃讓增加的薪資由政府全額補貼，且不設企業規模門檻；針對新增4周的產假，期間的工資將在雇主依法給付勞工後，由政府全額補助；陪產假延長至14日後，除了現行7日已由政府補貼2日外，新增的7日薪資亦由政府全額負擔，共計9日。

另據了解，勞動部將推出職場人力替代的補助計畫，讓企業在勞工因生產或育兒請假或長期留職停薪後，有更多調度職代及替代人力的因應資源。

少子化 成長津貼 育兒津貼 總統府 行政院

延伸閱讀

未成年優稅 200萬戶受惠…兒少TISA可望訂專法

肯定賴總統5000元少子化津貼 教團提「教育新戰略」建立風險補償

長照給付改革提案過門檻 盼基層加薪防人力外流

勞動部：雇主不得再以「年滿65歲」為由要求勞工先退休、再聘僱

相關新聞

獨／少子化大禮包！府院擬產假增至12周、陪產假14天 薪資成本政府補貼

府院將拍板少子化大禮包，除了先前已曝光的「彈性育兒假」年齡放寬到6歲、0到18歲5000元成長津貼，據了解，現行8周產假將延長至12周，陪產檢及陪產假延長也將從現行的7日大幅延長1倍至14日，而勞工請假期間增加的薪資成本，將由政府編列預算補貼企業，盼能提升勞工權益，並實質減輕雇主負擔。

繼印度後再引進史瓦帝尼移工？勞動部：配合外交部評估

針對是否繼印度之後，再引進友邦史瓦帝尼勞工來台，勞動部今表示，將配合外交部審慎評估，即使將來要引進，也會先做好配套，取得社會共識，不會貿然處理。

批民進黨死抱非核神主牌又要返核 陳菁徽：政策驟變浪費社會成本

輝達執行長黃仁勳近期訪台，關切我國能源發展。國民黨立委陳菁徽今日劍指民進黨立委沈伯洋，沈以英文混淆能源與電力，遭台北市長蔣萬安以「沒能源何來穩定電力」反駁，批民進黨死抱非核家園神主牌，如今政策驟變浪費社會成本。

賴總統：台扮演晶片、AI供應鏈關鍵 將與歐深化無人機合作

賴清德總統26日晚間出席「2026歐洲日晚宴」。他指出，半導體與AI（人工智慧）是全球繁榮與民主安全的重要支柱，台灣在高階晶片與AI供應鏈中扮演關鍵角色，並與歐洲企業建立緊密合作關係；未來雙方也將在無人機等領域深化合作，共同打造可信賴的民主供應鏈。

賴清德：盼台歐簽署雙邊協定 解決雙重課稅問題

歐洲在台商務協會26日舉辦年度「歐洲日晚宴」。賴清德總統表示，過去十年台灣對歐盟投資大幅成長650%，期望雙方簽署雙邊投資保障協定，並解決雙重課稅問題，持續深化台歐關係。歐洲商會理事長格婷娜（Tina Graves）則強調，將持續支持台灣參與世界衛生組織（WHO）及世界衛生大會（WHA），期望台灣發展成為值得信賴的區域臨床研究重鎮。

民進黨：藍白惡意抹黑無人機產業 勿摧毀下一個護國神山

在野黨近期質疑台灣無人機產業背後有「綠友友」色彩，民進黨發言人吳崢今天表示，在野黨切勿重蹈當年宇昌案、浩鼎案及高端疫苗的「毀台三部曲」，扼殺台灣正值黃金發展期的無人機戰略產業；他期盼全民共同力挺，讓世界看見台灣的實力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。