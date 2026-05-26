獨／少子化大禮包！府院擬產假增至12周、陪產假14天 薪資成本政府補貼

府院將拍板少子化大禮包，除了先前已曝光的「彈性育兒假」年齡放寬到6歲、0到18歲5000元成長津貼，據了解，現行8周產假將延長至12周，陪產檢及陪產假延長也將從現行的7日大幅延長1倍至14日，而勞工請假期間增加的薪資成本，將由政府編列預算補貼企業，盼能提升勞工權益，並實質減輕雇主負擔。

但對於相關政策內容，政院方面仍三緘其口；勞動部則稱，相關計畫待政院拍板後會正式公布，也已進入法制工作準備。

消息人士透露，為使懷孕的勞工在分娩後獲得更充分的身心恢復時間，這次將提出修法使產假延長至12周，且新增的4周產假並非強制，而是讓孕產媽媽自行判斷身體恢復情況，再決定銷假時間點，可以選擇請滿12周，或在8周後提前返回職場，雇主不得拒絕。

對於「產假是否延長」，民間婦團一直都有兩派看法，一派主張有研究指出，越長的產假有利於母體恢復，希望增加女性產假；另一派擔憂產假若強制延長，會加重母職責任負擔，應避免育兒責任全落在女性身上。因此政府規劃新制時，是朝「尊重媽媽自主選擇」設計。

消息人士指出，新制併同調整配偶的陪產假，更一口氣增加一倍至14日，是為鼓勵爸爸有更多的假期，實質參與早期育兒陪伴與照顧，有助建立雙親平等的親職關係。

此外，為化解企業對於人力與薪資成本增加的疑慮，據了解，政府規劃讓增加的薪資由政府全額補貼，且不設企業規模門檻；針對新增4周的產假，期間的工資將在雇主依法給付勞工後，由政府全額補助；陪產假延長至14日後，除了現行7日已由政府補貼2日外，新增的7日薪資亦由政府全額負擔，共計9日。

另據了解，勞動部將推出職場人力替代的補助計畫，讓企業在勞工因生產或育兒請假或長期留職停薪後，有更多調度職代及替代人力的因應資源。