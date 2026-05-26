賴總統：台扮演晶片、AI供應鏈關鍵 將與歐深化無人機合作

賴清德總統26日晚間出席「2026歐洲日晚宴」。他指出，半導體與AI（人工智慧）是全球繁榮與民主安全的重要支柱，台灣在高階晶片與AI供應鏈中扮演關鍵角色，並與歐洲企業建立緊密合作關係；未來雙方也將在無人機等領域深化合作，共同打造可信賴的民主供應鏈。

賴總統致詞提到，當年，歐洲透過共同管理「煤與鋼」兩項資源，將潛在的衝突根源轉化為維繫和平的基礎。如果說半世紀前，煤與鋼是歐洲和平的基礎；那麼今天，半導體與AI就是全球繁榮與民主安全的重要支柱。

賴總統強調，台灣在全球高階晶片與AI伺服器供應鏈中，扮演關鍵角色。然而，台灣的成功，從來不是單打獨鬥。台灣的半導體生態系結合了歐洲各國頂尖企業的關鍵技術。這不只是產業互補，更是理念相近夥伴共同打拚的成果。

賴總統也說，在全球重視供應鏈安全與去風險化的趨勢下，無人機等涉及國家安全的新興產業，也成為台歐合作的重要領域。雙方將透過這些具體的產業鏈結，攜手打造安全、多元且可信賴的民主供應鏈。

他提到，從理念相近的戰略合作到具體的產業鏈結，台歐之所以能跨越地理的遙遠距離，正因為擁有堅實的經貿基礎作為後盾。歐洲是台灣最大的外資來源，也是台灣第三大貿易夥伴。不僅歐洲持續投資台灣，台灣也大步邁向歐洲。

他表示，如果以十年為單位，過去十年，台灣企業赴歐盟國家的投資額大幅成長650%，展現出台歐緊密的夥伴關係。未來，期盼歐洲進一步支持與台灣簽署雙邊投資保障協定，並透過更完善的制度解決雙重課稅問題，為彼此創造更繁榮的發展。

賴總統說，除了供應鏈與經貿的團結，雙方也對區域和平及普世價值抱持共同的信念。面對威權主義的軍事威脅，台灣始終保持冷靜與負責任的態度。我們堅定守護台海現狀，並持續強化自我防衛能力。

他重申，台海和平不再只是區域的議題，更是全球議題。感謝歐洲議會、北約領袖、G7及多個歐洲國家，一再強調印太穩定的重要性。這反映了一項清楚的共識：歐洲與印太的安全早已密不可分。