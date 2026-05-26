賴清德：盼台歐簽署雙邊協定 解決雙重課稅問題

歐洲在台商務協會26日舉辦年度「歐洲日晚宴」。賴清德總統表示，過去十年台灣對歐盟投資大幅成長650%，期望雙方簽署雙邊投資保障協定，並解決雙重課稅問題，持續深化台歐關係。歐洲商會理事長格婷娜（Tina Graves）則強調，將持續支持台灣參與世界衛生組織（WHO）及世界衛生大會（WHA），期望台灣發展成為值得信賴的區域臨床研究重鎮。

歐洲日晚宴旨在慶祝1950年發表的舒曼宣言（Schuman Declaration），今年以「台歐攜手、共創榮景」為年度主題，邀請賴總統及歐洲經貿辦事處（EETO）處長谷力哲（Lutz Güllner）發表演說，現場吸引逾800位來賓出席。

賴總統致詞指出，歐洲是台灣最大的外國直接投資來源及第三大貿易夥伴，過去十年台灣對歐盟的投資更大幅成長了650%，展現出台歐緊密的夥伴關係。為了促進更大的繁榮，他呼籲雙方簽署雙邊投資保障協定，並解決雙重課稅問題，持續在半導體、AI及無人機等關鍵產業建立安全且可靠的供應鏈。

針對區域和平問題，賴總統重申，台海和平已成為全球性議題，歐洲與印太地區的安全是密不可分的，感謝歐洲各國、G7及北約對印太穩定的重視；安全防衛如此，全球健康安全更是如此，今年的世界衛生大會（WHA）剛結束，感謝歐盟支持台灣的國際參與，因為健康沒有國界，期盼持續深化台歐多元的夥伴關係。

格婷娜致詞指出，台灣若要在AI時代保持競爭力，必須確保穩定且永續的電力供應，歐洲領先企業已是台灣潔淨能源生態系不可或缺的一環，也準備好支持台灣能源轉型，她呼籲政府為再生能源設立真正的一站式許可審查主管機關，並在環境影響評估程序中採行「優先公共利益」（overriding public interest）原則，降低投資人不確定性，並加速推動能源轉型。

台灣邁入超高齡社會，格婷娜表示，台灣具備成為全球典範的條件，可善用豐富的資料庫與研究能力，在高齡社會健康與生產力扮演領先角色，發展成值得信賴的區域臨床研究重鎮，歐洲商會也持續支持台灣實質參與世界衛生組織（WHO）及世界衛生大會（WHA）。

格婷娜也肯定政府採放寬聘僱家庭幫傭條件、擴大托育補助，以及延長育嬰留職停薪津貼等建議。她指出，這項政策方向與歐洲商會「友善家庭聯盟」（Family Friendly Alliance, FFA）的立場一致，歐洲商會期待持續與台灣主管機關合作，簡化並加速引進更多國際專業人才及外籍勞工的途徑。