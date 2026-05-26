快訊

黃仁勳稱AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺

赴日打工崩潰…她見台灣旅客「3行為」氣炸 網戰翻：太沒禮貌

AI巨頭又聚餐！黃仁勳再訪這家私廚 攜手魏哲家現場發炒麵

聽新聞
0:00 / 0:00

賴清德：盼台歐簽署雙邊協定 解決雙重課稅問題

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
賴清德總統（中）出席歐洲日晚宴。記者洪安怡／攝影
賴清德總統（中）出席歐洲日晚宴。記者洪安怡／攝影

歐洲在台商務協會26日舉辦年度「歐洲日晚宴」。賴清德總統表示，過去十年台灣對歐盟投資大幅成長650%，期望雙方簽署雙邊投資保障協定，並解決雙重課稅問題，持續深化台歐關係。歐洲商會理事長格婷娜（Tina Graves）則強調，將持續支持台灣參與世界衛生組織（WHO）及世界衛生大會（WHA），期望台灣發展成為值得信賴的區域臨床研究重鎮。

歐洲日晚宴旨在慶祝1950年發表的舒曼宣言（Schuman Declaration），今年以「台歐攜手、共創榮景」為年度主題，邀請賴總統及歐洲經貿辦事處（EETO）處長谷力哲（Lutz Güllner）發表演說，現場吸引逾800位來賓出席。

賴總統致詞指出，歐洲是台灣最大的外國直接投資來源及第三大貿易夥伴，過去十年台灣對歐盟的投資更大幅成長了650%，展現出台歐緊密的夥伴關係。為了促進更大的繁榮，他呼籲雙方簽署雙邊投資保障協定，並解決雙重課稅問題，持續在半導體、AI及無人機等關鍵產業建立安全且可靠的供應鏈。

針對區域和平問題，賴總統重申，台海和平已成為全球性議題，歐洲與印太地區的安全是密不可分的，感謝歐洲各國、G7及北約對印太穩定的重視；安全防衛如此，全球健康安全更是如此，今年的世界衛生大會（WHA）剛結束，感謝歐盟支持台灣的國際參與，因為健康沒有國界，期盼持續深化台歐多元的夥伴關係。

格婷娜致詞指出，台灣若要在AI時代保持競爭力，必須確保穩定且永續的電力供應，歐洲領先企業已是台灣潔淨能源生態系不可或缺的一環，也準備好支持台灣能源轉型，她呼籲政府為再生能源設立真正的一站式許可審查主管機關，並在環境影響評估程序中採行「優先公共利益」（overriding public interest）原則，降低投資人不確定性，並加速推動能源轉型。

台灣邁入超高齡社會，格婷娜表示，台灣具備成為全球典範的條件，可善用豐富的資料庫與研究能力，在高齡社會健康與生產力扮演領先角色，發展成值得信賴的區域臨床研究重鎮，歐洲商會也持續支持台灣實質參與世界衛生組織（WHO）及世界衛生大會（WHA）。

格婷娜也肯定政府採放寬聘僱家庭幫傭條件、擴大托育補助，以及延長育嬰留職停薪津貼等建議。她指出，這項政策方向與歐洲商會「友善家庭聯盟」（Family Friendly Alliance, FFA）的立場一致，歐洲商會期待持續與台灣主管機關合作，簡化並加速引進更多國際專業人才及外籍勞工的途徑。

賴清德 歐盟 歐洲

延伸閱讀

午宴德國友台小組跨黨派議員 林佳龍盼台德攜手強化民主供應鏈韌性

德國國會友台小組訪台 稱台德交往不應受大陸干涉

卓榮泰盼台加盡速簽署雙邊貿易協議 推無人機、國防工業合作

德重視台灣AI與數位醫療經驗 石崇良：德不孤必有鄰

相關新聞

批民進黨死抱非核神主牌又要返核 陳菁徽：政策驟變浪費社會成本

輝達執行長黃仁勳近期訪台，關切我國能源發展。國民黨立委陳菁徽今日劍指民進黨立委沈伯洋，沈以英文混淆能源與電力，遭台北市長蔣萬安以「沒能源何來穩定電力」反駁，批民進黨死抱非核家園神主牌，如今政策驟變浪費社會成本。

賴清德：盼台歐簽署雙邊協定 解決雙重課稅問題

歐洲在台商務協會26日舉辦年度「歐洲日晚宴」。賴清德總統表示，過去十年台灣對歐盟投資大幅成長650%，期望雙方簽署雙邊投資保障協定，並解決雙重課稅問題，持續深化台歐關係。歐洲商會理事長格婷娜（Tina Graves）則強調，將持續支持台灣參與世界衛生組織（WHO）及世界衛生大會（WHA），期望台灣發展成為值得信賴的區域臨床研究重鎮。

民進黨：藍白惡意抹黑無人機產業 勿摧毀下一個護國神山

在野黨近期質疑台灣無人機產業背後有「綠友友」色彩，民進黨發言人吳崢今天表示，在野黨切勿重蹈當年宇昌案、浩鼎案及高端疫苗的「毀台三部曲」，扼殺台灣正值黃金發展期的無人機戰略產業；他期盼全民共同力挺，讓世界看見台灣的實力。

柯文哲否認遭架空 指邁向制度化一定有風波

台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天回應「遭架空」等傳聞表示，民眾黨從一人政黨走向制度化，過程一定會遇到風波，他現在當教練比當領...

民眾提案電子煙載具納吸毒工具列管 卓榮泰：全力研究成可行政策

近期毒駕車禍事件頻傳，有民眾在網路發起連署，主張電子霧化器列入毒品吸食工具列管。行政院長卓榮泰今天表示，電子煙本來就是列管的違禁品， 只要是任何有助於防毒的工具，政府都會努力將其成為可行政策。

國民黨團提修刑法、道交條例 毒駕致死最高可處死刑

毒駕事件頻傳，國民黨團今上午開記者會，提出三項修法方向，第一加重毒駕刑責，修正刑法第185條之3，將「毒駕致死最高可處死刑」明文入法；第二修法沒入毒駕車輛，並增訂同車乘客連帶責任；其三是針對累犯不得易科罰金、限制假釋，且若無照上路將加重刑責2分之1。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。