民進黨：藍白惡意抹黑無人機產業 勿摧毀下一個護國神山

在野黨近期質疑台灣無人機產業背後有「綠友友」色彩，民進黨發言人吳崢今天表示，在野黨切勿重蹈當年宇昌案、浩鼎案及高端疫苗的「毀台三部曲」，扼殺台灣正值黃金發展期的無人機戰略產業；他期盼全民共同力挺，讓世界看見台灣的實力。

吳崢指出，近年在野黨就無人機產業的杯葛，其手法與過去重創台灣生技產業的套路如出一轍。第一步，先透過潑髒水，將產業貼上政治標籤、影射弊案；第二步，在立法院以「卡脖子」手段，凍結預算、拖延計畫；第三步，讓這些具有高度戰略價值的產業政策被迫拖慢、打亂甚至停擺。

吳崢說，過去生技產業如宇昌案、浩鼎案皆受到重創，疫情期間的高端疫苗更面臨62起訴訟，最終全數以查無不法簽結，但即便司法最終還給產業清白，台灣早就錯失了關鍵的黃金發展期。

面對在野黨無理的「綠友友」質疑，吳崢表示，這是全台灣幾百家廠商一起拚出來的世界級成績，是真正的台灣之光，2025年台灣無人機產業產值已衝破129億元，外銷金額更暴增21倍，在全球非紅供應鏈趨勢下，台灣本土廠商成為全亞洲第一家取得美國Blue UAS認證的企業，更直接拿下美國國防部訂單。

吳崢指出，台灣的無人機產業關乎台灣國防自主安全與全球民主供應鏈的戰略佈局，是台灣下一個極具潛力的護國神山，絕對不是政治鬥爭的提款機，在野黨應停止惡意抹黑，不要用過去摧毀生技產業的奧步，再次摧毀台灣的未來。