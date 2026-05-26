綠：藍白惡意抹黑無人機產業 勿摧毀下個護國神山

民進黨今天說，台灣的無人機產業關乎台灣「國防自主安全」與全球「民主供應鏈」的戰略布局，是台灣下一個極具潛力的「護國神山」，絕對不是政治鬥爭的提款機；呼籲在野黨停止惡意抹黑，不要用過去摧毀生技產業的奧步，再次摧毀台灣的未來。

民進黨今天發布新聞稿指出，近期在野黨強烈質疑台灣無人機產業、貼上「綠友友」政治標籤，並在立法院大砍國防預算。

民進黨發言人吳崢今天在「DPP News」短影音上強烈呼籲，切勿重蹈當年宇昌案、浩鼎案及高端疫苗的「毀台三部曲」，扼殺台灣正值黃金發展期的無人機戰略產業；他期盼全民共同力挺，讓世界看見台灣的實力。

吳崢指出，近年在野黨杯葛無人機產業，其手法與過去重創台灣生技產業的套路如出一轍。第一步，先透過「潑髒水」，將產業貼上政治標籤、影射弊案；第二步，在立法院以「卡脖子」手段，凍結預算、拖延計畫；第三步，讓這些具有高度戰略價值的產業政策被迫拖慢、打亂甚至停擺。

吳崢說，過去生技產業如宇昌案、浩鼎案皆受到重創，疫情期間的高端疫苗更面臨62起訴訟，最終全數以「查無不法」簽結。但即便司法最終還給產業清白，台灣早就錯失了關鍵的「黃金發展期」。

對於在野黨質疑「綠友友」，吳崢表示，這是全台灣幾百家廠商一起拚出來的世界級成績，是真正的「台灣之光」。

他指出，在全球「非紅供應鏈」趨勢下，台灣本土廠商成為全亞洲第一家取得美國 Blue UAS 認證的企業，更直接拿下美國國防部訂單。

吳崢強調，台灣的無人機產業關乎台灣「國防自主安全」與全球「民主供應鏈」的戰略布局，是台灣下一個極具潛力的「護國神山」，絕對不是政治鬥爭的提款機；呼籲在野黨停止惡意抹黑，不要用過去摧毀生技產業的奧步，再次摧毀台灣的未來。