批民進黨死抱非核神主牌又要返核 陳菁徽：政策驟變浪費社會成本

輝達執行長黃仁勳近期訪台，關切我國能源發展。國民黨立委陳菁徽今日劍指民進黨立委沈伯洋，沈以英文混淆能源與電力，遭台北市長蔣萬安以「沒能源何來穩定電力」反駁，批民進黨死抱非核家園神主牌，如今政策驟變浪費社會成本。

黃仁勳訪台，談及未來北士科人工智慧（AI）資料中心相關議題時，表示台灣需要更多能源，沒有能源，就沒有經濟成長。陳菁徽說，這句大白話，戳的綠營無力反駁，沈伯洋一如既往空話跳針回應。她聽不了完整一分鐘的「伯洋體」，也聽不太懂沈到底在講什麼，只聽到一句：「Energy（能源），不是 Electricity（電力）。」青鳥莫名一片叫好，畢竟從原本KK音標念完，到現在可以唸出兩個完整的英文單字，這對青鳥來說，已經是莫大的進步？

陳菁徽提到，今天蔣萬安一句：「沒有 Energy（能源），怎麼會有穩定的 Electricity（電力）。」直接殺死比賽。有時候真的會想，是不是沈伯洋每次講英文，都能收穫一片掌聲，久了就迷失了自我，好像選市長是在參加英文演講比賽一樣。以為這樣秀英文能力，就是展現專業，結果講出不合邏輯，跳針回覆的內容。

陳菁徽說，如果要從根本來看，一直以來阻礙台灣發展 Energy（能源），並且把能源議題意識形態化的，不就是民進黨嗎？過去黃仁勳就曾經警示：「台灣絕對要投資核能。」這不只是他個人的看法，也是國際的趨勢。更何況台灣身為 AI 與半導體產業的重要供應鏈，各種新興科技、資料中心、晶片製造，哪一項不需要龐大穩定的電力支撐？

陳菁徽說，民眾早就受夠了「用肺發電」、「用愛發電」。台電長期虧損、缺電焦慮，也早已經不是新聞，而是人民日常擔心的問題。

但民進黨因為「非核家園」政策，硬是把所有支持核能的人貼標籤、抹成賣台，甚至還曾出現「是人就會反核」這類荒謬論述。甚至在823核三延役公投後，還是不肯面對已經非常清楚的民意。

陳菁徽說，結果最近賴政府宣布：「非核家園已達標，現在要發展新式核能」。政策大轉彎，轉彎的速度讓民進黨自己人都措手不及。但請問，這中間到底浪費了多少時間？多少成本？多少產業發展機會？又造成多少社會對立？賴政府是把核能一開一關，當作自家廚房的電燈嗎？

陳菁徽說，民進黨長期死抱著「非核家園」神主牌，不願面對國際趨勢，把所有不同聲音都當成攻擊，把質疑當成唱衰，甚至出動側翼、網軍帶風向；遇到問題第一時間不是檢討，而是硬拗、推責任、轉移焦點、怪對手。

陳菁徽說，最後真正被犧牲的，只會是理性的政策討論。留下來的，是愈來愈激化的對立，與一群必須替錯誤政策埋單、默默承受後果的無辜人民。AI時代拚的是算力，算力背後拚的是電力，電力背後拚的是能源。能源問題，不會因為多講幾句英文，就自己解決。