柯文哲否認遭架空 指邁向制度化一定有風波

台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天回應「遭架空」等傳聞表示，民眾黨從一人政黨走向制度化，過程一定會遇到風波，他現在當教練比當領跑重要。

柯文哲今天接受民眾黨台北市松山信義區議員參選人許甫「言之有午」節目直播專訪。許甫詢問，最近很多人說，柯文哲在黨內遭到架空，被隔絕在很多事情之外。

柯文哲說，他差點脫口而出，「不要拿那個當例子，我沒有失智」。

柯文哲表示，1天24小時不可能什麼都做，台灣民眾黨如果要長期走下去，最重要的是建立教育訓練系統。因此他現在的角度，是當教練比當隊伍中跑最前面的角色更重要，所以近期花很多力氣輔選各地小雞，問他們競選團隊怎麼組織，一個一個輔導。

許甫提到，民眾黨2026地方選舉提名陸續出爐，卻也伴隨退黨潮、提名爭議與制度質疑，讓部分支持者感到不安。

柯文哲回應，不可諱言，民眾黨是從「一人政黨」開始，但從一人政黨走向有制度的政黨，制度化過程一定會遇到許多風波。如今最重要的任務是把制度慢慢建立起來，讓黨不再只依靠單一領袖，而是透過規則、討論與集體決策，成為真正能長久發展的制度型政黨。

面對黨內初選制度遭質疑，柯文哲說，不能在比賽前同意規則，結果出來不是自己想要的，就反過來說制度不公平，甚至跑到其他政黨或媒體上攻擊民眾黨。

針對退黨者與批評者將矛頭指向黨主席黃國昌，柯文哲表示，黃國昌之所以被罵，是因為現在是黨主席；且不少批評背後的原因，是因為提名結果不符合個人期待。他認為，制度可以檢討、可以修正，但不能因為結果不符合個人期待，就全面否定。