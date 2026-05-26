民眾提案電子煙載具納吸毒工具列管 卓榮泰：全力研究成可行政策

近期毒駕車禍事件頻傳，有民眾在網路發起連署，主張電子霧化器列入毒品吸食工具列管。行政院長卓榮泰今天表示，電子煙本來就是列管的違禁品， 只要是任何有助於防毒的工具，政府都會努力將其成為可行政策。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，民眾黨立委陳昭姿關心毒駕議題，恐怕成為繼酒駕後的一大社會問題。卓榮泰答詢時說，隨著新興毒品氾濫，吸食年紀逐年下降，再加上政府用唾液篩檢，因而發現更多毒駕事件。

陳昭姿指出，過去吸毒要透過注射、鼻吸等方式，但是依托咪酯屬於短效麻醉劑，「藥效很強，一點點量就可以發揮作用」，而且很容易融入煙友族群，短時間之內就可以讓人得到快感，現在泛濫成災，非常容易取得。

陳昭姿說，吸食者可以將依托咪酯加入電子霧化器，「開車的時候，想要就吸一口，簡直非常方便」，也因此現在的毒駕肇事案件，警察往往會搜查到依托咪酯，最近有民眾在公共政策參與平台發起連署，希望政府能夠將電子霧化器納入毒品吸食工具列管。

卓榮泰回應，電子煙及其載具本來就是列管的違禁品，任何有助於減緩、遏止吸毒的措施，政府都會努力研究，「任何有助於防毒的工具，我們都會全力研究，怎麼讓它有效成為除罰上可行性的政策。」

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