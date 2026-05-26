快訊

為何大家都改穿「2品牌」運動鞋？ 網揭真相：走2萬步都不累

暗批政策？黃仁勳直言「沒能源就沒經濟成長」 經濟部回應

聽新聞
0:00 / 0:00

國民黨團提修刑法、道交條例 毒駕致死最高可處死刑

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
毒駕事件頻傳，國民黨團今上午開記者會，提出三項修法方向。記者劉懿萱／攝影
毒駕事件頻傳，國民黨團今上午開記者會，提出三項修法方向。記者劉懿萱／攝影

毒駕事件頻傳，國民黨團今上午開記者會，提出三項修法方向，第一加重毒駕刑責，修正刑法第185條之3，將「毒駕致死最高可處死刑」明文入法；第二修法沒入毒駕車輛，並增訂同車乘客連帶責任；其三是針對累犯不得易科罰金、限制假釋，且若無照上路將加重刑責2分之1。

國民黨立委洪孟楷今說，任何吸毒已是犯罪，吸毒之後再開車，在路上就是不定時炸彈，他已啟動修法，綜合專家學者意見，在道路交通條例及刑法185條之3，修正3項法令。

洪孟楷說，毒駕致死最高判處死刑入法，現行法條在道交條例上，毒駕致死最重只是有期徒刑，上一屆曾修過類似條文，但在野黨是少數，民進黨完全執政不敢將死刑入法。他主張，要讓毒蟲們知道，敢毒駕撞死人，最高判除死刑，要你負起應有的刑責。

洪孟楷說，吸毒開車比酒駕還嚴重100倍，車輛已經不是交通工具了，是殺人兇器。當車輛在毒駕在道路上，對社會大眾是不定時炸彈，只要臨檢查到毒駕直接沒入車輛。若毒蟲已被吊銷駕照，開偷來的車，或跟別人借車的話，將把刑責加重2分之1。

洪孟楷表示，第三採取連坐法，現行法條只有罰鍰3千元到1.5萬元，不痛不癢。因此他將在修正道交條例，將同車18歲以上的人採取連坐法，帶有刑事責任，預計法案下周將會送入程委會。

國民黨團首席副書記長許宇甄說，全國毒駕查獲件數從2021年到2025年已經增加200倍了，今年光是1到4月，就已查獲4725件，平均一天將近40件。但據法務部司法統計，最終被法院判處「6個月以下有期徒刑、可易科罰金」的比例高達近9成，這代表毒駕被抓之後可以「花錢消災」，也難怪毒駕如此橫行。

國民黨團書記長林沛祥呼籲，民進黨政府必須誠實面對毒品變化的速度，已經超過制度修正的速度。如果每一次都要等到有人死亡、有人家破人亡，政府才開始補漏洞、修制度，那永遠都只是事後善後，而不是事前預防。

國民黨立委羅廷瑋說，內政部長劉世芳面對查緝到毒駕的作為，就是修正道路交通管理處罰條例，禁止或限制吸毒者「取得駕照」，是在開玩笑嗎？民進黨執政將近10年，對於毒駕危害社會重大案件控管無方，四年內毒駕暴增200多倍，民進黨政府整天喊「預算不夠」，人民還會相信嗎？

國民黨立委陳菁徽則4項訴求，落實電子煙查緝、數發部、衛福部、內政部應跨部會合作，管控社群平台不當資訊。包含吸毒炫耀影片、販售暗語、導購連結、Telegram與LINE群組入口，都必須建立快速通報、下架、溯源與查緝機制，不能讓平台成為毒品犯罪的溫床；擴大查緝專案，提供第一線員警查緝補貼，並要求行政院提出修法，推動毒駕與酒駕分流。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒駕 國民黨團 刑法

延伸閱讀

藍委：毒駕致死應祭重罰 4年暴增20倍太怠惰

修法嚴懲毒駕致死 藍委喊最重判死刑

平均1天近40件毒駕！ 檢方：應檢討刑責與依托咪酯分級

【重磅快評】繼詐騙橫行之後 台灣淪為毒駕島？

相關新聞

黃仁勳談「缺電說」 蔣萬安：台電明開會談北士科變電所

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳訪台，他提及台灣的製造業正在快速發展，需要更多的電力。北市長蔣萬安今首日總質詢，被問及北士科基礎電力設備，他說，明天將與台電討論，臨時變電所部分最快20個月或2年內完工，持續和台電及行政院溝通。

明與黃仁勳同框出席輝達員工大會 蔣萬安透露將聊「生態系」

輝達執行長黃仁勳明天將到北士科T17、T18出席輝達員工大會，北市長蔣萬安也證實受邀，明天也會出席。蔣萬安今天赴議會總質詢，民進黨議員陳賢蔚問蔣，明天跟黃仁勳聊什麼？蔣萬安透露，黃應該也會很關心輝達總部，市府在行政程序上如何協助加速興建。

高鐵大誤點 國民黨團：交通樞紐淪政治酬庸的照妖鏡

昨日全台經歷高鐵13年來最嚴重誤點，逾24萬人通勤與出國行程被迫停擺，就連中南部綠委到立院質詢行程都受到影響。國民黨立院黨團書記長林沛祥今日表示，這不僅是設備異常，更是賴政府將關鍵交通樞紐淪為「政治酬庸」後，管理體系全面失靈的照妖鏡。

民眾提案電子煙載具納吸毒工具列管 卓榮泰：全力研究成可行政策

近期毒駕車禍事件頻傳，有民眾在網路發起連署，主張電子霧化器列入毒品吸食工具列管。行政院長卓榮泰今天表示，電子煙本來就是列管的違禁品， 只要是任何有助於防毒的工具，政府都會努力將其成為可行政策。

國民黨團提修刑法、道交條例 毒駕致死最高可處死刑

毒駕事件頻傳，國民黨團今上午開記者會，提出三項修法方向，第一加重毒駕刑責，修正刑法第185條之3，將「毒駕致死最高可處死刑」明文入法；第二修法沒入毒駕車輛，並增訂同車乘客連帶責任；其三是針對累犯不得易科罰金、限制假釋，且若無照上路將加重刑責2分之1。

毒駕正複製歐美最黑暗噩夢 政府該拿出3對策遏止

在台灣生活，如今最令人心驚膽顫的，莫過於走在路上隨時可能被奪命。詐騙橫行，民眾防不勝防，政府束手無策，早已是刻入骨髓的國恥；然而，比起荷包失血，更讓人脊背發涼的，是馬路上那群精神恍惚的毒駕者。毒駕的威脅性，正以驚人的速度追趕酒駕，成為這座島嶼上最致命的「不定時炸彈」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。