國民黨團提修刑法、道交條例 毒駕致死最高可處死刑

毒駕事件頻傳，國民黨團今上午開記者會，提出三項修法方向，第一加重毒駕刑責，修正刑法第185條之3，將「毒駕致死最高可處死刑」明文入法；第二修法沒入毒駕車輛，並增訂同車乘客連帶責任；其三是針對累犯不得易科罰金、限制假釋，且若無照上路將加重刑責2分之1。

國民黨立委洪孟楷今說，任何吸毒已是犯罪，吸毒之後再開車，在路上就是不定時炸彈，他已啟動修法，綜合專家學者意見，在道路交通條例及刑法185條之3，修正3項法令。

洪孟楷說，毒駕致死最高判處死刑入法，現行法條在道交條例上，毒駕致死最重只是有期徒刑，上一屆曾修過類似條文，但在野黨是少數，民進黨完全執政不敢將死刑入法。他主張，要讓毒蟲們知道，敢毒駕撞死人，最高判除死刑，要你負起應有的刑責。

洪孟楷說，吸毒開車比酒駕還嚴重100倍，車輛已經不是交通工具了，是殺人兇器。當車輛在毒駕在道路上，對社會大眾是不定時炸彈，只要臨檢查到毒駕直接沒入車輛。若毒蟲已被吊銷駕照，開偷來的車，或跟別人借車的話，將把刑責加重2分之1。

洪孟楷表示，第三採取連坐法，現行法條只有罰鍰3千元到1.5萬元，不痛不癢。因此他將在修正道交條例，將同車18歲以上的人採取連坐法，帶有刑事責任，預計法案下周將會送入程委會。

國民黨團首席副書記長許宇甄說，全國毒駕查獲件數從2021年到2025年已經增加200倍了，今年光是1到4月，就已查獲4725件，平均一天將近40件。但據法務部司法統計，最終被法院判處「6個月以下有期徒刑、可易科罰金」的比例高達近9成，這代表毒駕被抓之後可以「花錢消災」，也難怪毒駕如此橫行。

國民黨團書記長林沛祥呼籲，民進黨政府必須誠實面對毒品變化的速度，已經超過制度修正的速度。如果每一次都要等到有人死亡、有人家破人亡，政府才開始補漏洞、修制度，那永遠都只是事後善後，而不是事前預防。

國民黨立委羅廷瑋說，內政部長劉世芳面對查緝到毒駕的作為，就是修正道路交通管理處罰條例，禁止或限制吸毒者「取得駕照」，是在開玩笑嗎？民進黨執政將近10年，對於毒駕危害社會重大案件控管無方，四年內毒駕暴增200多倍，民進黨政府整天喊「預算不夠」，人民還會相信嗎？

國民黨立委陳菁徽則4項訴求，落實電子煙查緝、數發部、衛福部、內政部應跨部會合作，管控社群平台不當資訊。包含吸毒炫耀影片、販售暗語、導購連結、Telegram與LINE群組入口，都必須建立快速通報、下架、溯源與查緝機制，不能讓平台成為毒品犯罪的溫床；擴大查緝專案，提供第一線員警查緝補貼，並要求行政院提出修法，推動毒駕與酒駕分流。

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