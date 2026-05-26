成長津貼 作家建議在野黨加碼「18歲以上全職學生」

照片取自賴清德總統臉書

賴清德總統在執政兩週年之際，拋出「0到18歲每人每月領5000元成長津貼」的大禮包，預估每年需投入2000億元預算。政府宣稱在國家經濟成長、稅收增加的背景下，這是對國家未來的戰略投資。

專欄作家吳思賢在《聚論壇》論壇指出，在野黨應加碼「18歲以上全職吳思賢學生」成長津貼，面對執政黨主動開闢的福利戰場，在野黨不應陷入「為反對而反對」的泥淖，反而應順應民意、深化政策，提出更具社會公義的加碼方案：將18歲以上、不具獨立經濟能力的全職大學生與研究生，納入每月5000元津貼的發放對象。

吳思賢說，從政策邏輯來看，賴政府將津貼切在18歲，顯然是基於《民法》成年年齡與高中畢業的傳統分水嶺。然而，這種劃分忽視了當代台灣青年的實際生存困境。18歲高中畢業後，多數青年選擇升學，成為高等教育體系中的「全職學生」。此時，他們脫離了高中的體制保護，卻迎來人生中經濟壓力最沉重的階段。

吳思賢表示，大學與研究所時期的開銷，遠比中小學階段更為龐大。除了公私立大學高昂的學雜費，對於外縣市求學的學子而言，房租、外食費與基本生活開銷，在近年通膨巨浪下已成沉重負擔。許多弱勢或中產家庭的學生，必須被迫在課業與工時之間拉扯。過度的打工不僅擠壓了學習、研究與創新的時間，更可能導致高教品質的量變與質變。

吳思賢說，政府一方面推動「0到18歲國家養」以對抗少子化，另一方面卻在青年最需要知識奠基、投資未來的18到24歲高教階段，出現了福利政策的斷層。

因此，在野黨此時提出加碼，具有高度的戰略正當性。首先，「全職學生」身份代表其尚未全面投入職場獲取非典型或全職收入，本質上仍屬於國家應投資的人才庫。 將津貼延伸至大專院校與研究所的全職在學生，能有效減輕學貸壓力，讓青年能專注於學術研究與專業技能的養成。

吳思賢認為，從財政可行性來看，相較於普發18年所需的龐大預算，全國大專院校與研究所的全職在學生人數相對固定且逐年遞減。在野黨若能提出「嚴格限縮於全職在學生、排除在職專班與已有全職工作者」的精準加碼方案，整體財政負擔完全在政府宣稱的「32兆GDP與稅收紅利」容許範圍內。這不僅能展現在野黨理性監督、看緊荷包的體制功能，更能突顯其比執政黨更懂「精準補貼」與「高教投資」的政策高度。

政策的制定不該被教條式的年齡數字綁架。賴政府既然有心要讓青年「就學、創業不愁錢」，就不能把支持的雙手在18歲那年突然放開。在野黨應積極接球、主動加碼，將這筆成長津貼延伸至高教全職學生，這不僅是幫家長減輕負擔，更是為台灣投資更具競爭力的下一代。

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