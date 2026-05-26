快訊

理專偷挪客戶157萬未通報 金管會重罰台新銀1400萬

黃大煒突宣布離開台灣原因曝光！爆女友胃腫瘤復發 心碎返夏威夷

聽新聞
0:00 / 0:00

成長津貼 作家建議在野黨加碼「18歲以上全職學生」

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導

照片取自賴清德總統臉書

賴清德總統在執政兩週年之際，拋出「0到18歲每人每月領5000元成長津貼」的大禮包，預估每年需投入2000億元預算。政府宣稱在國家經濟成長、稅收增加的背景下，這是對國家未來的戰略投資。

專欄作家吳思賢在《聚論壇》論壇指出，在野黨應加碼「18歲以上全職吳思賢學生」成長津貼，面對執政黨主動開闢的福利戰場，在野黨不應陷入「為反對而反對」的泥淖，反而應順應民意、深化政策，提出更具社會公義的加碼方案：將18歲以上、不具獨立經濟能力的全職大學生與研究生，納入每月5000元津貼的發放對象。

吳思賢說，從政策邏輯來看，賴政府將津貼切在18歲，顯然是基於《民法》成年年齡與高中畢業的傳統分水嶺。然而，這種劃分忽視了當代台灣青年的實際生存困境。18歲高中畢業後，多數青年選擇升學，成為高等教育體系中的「全職學生」。此時，他們脫離了高中的體制保護，卻迎來人生中經濟壓力最沉重的階段。

吳思賢表示，大學與研究所時期的開銷，遠比中小學階段更為龐大。除了公私立大學高昂的學雜費，對於外縣市求學的學子而言，房租、外食費與基本生活開銷，在近年通膨巨浪下已成沉重負擔。許多弱勢或中產家庭的學生，必須被迫在課業與工時之間拉扯。過度的打工不僅擠壓了學習、研究與創新的時間，更可能導致高教品質的量變與質變。

吳思賢說，政府一方面推動「0到18歲國家養」以對抗少子化，另一方面卻在青年最需要知識奠基、投資未來的18到24歲高教階段，出現了福利政策的斷層。

因此，在野黨此時提出加碼，具有高度的戰略正當性。首先，「全職學生」身份代表其尚未全面投入職場獲取非典型或全職收入，本質上仍屬於國家應投資的人才庫。 將津貼延伸至大專院校與研究所的全職在學生，能有效減輕學貸壓力，讓青年能專注於學術研究與專業技能的養成。

吳思賢認為，從財政可行性來看，相較於普發18年所需的龐大預算，全國大專院校與研究所的全職在學生人數相對固定且逐年遞減。在野黨若能提出「嚴格限縮於全職在學生、排除在職專班與已有全職工作者」的精準加碼方案，整體財政負擔完全在政府宣稱的「32兆GDP與稅收紅利」容許範圍內。這不僅能展現在野黨理性監督、看緊荷包的體制功能，更能突顯其比執政黨更懂「精準補貼」與「高教投資」的政策高度。

政策的制定不該被教條式的年齡數字綁架。賴政府既然有心要讓青年「就學、創業不愁錢」，就不能把支持的雙手在18歲那年突然放開。在野黨應積極接球、主動加碼，將這筆成長津貼延伸至高教全職學生，這不僅是幫家長減輕負擔，更是為台灣投資更具競爭力的下一代。

聚傳媒

賴清德 吳思賢 經濟成長

延伸閱讀

成長津貼能變一桶金？家長試算5千元全投0050：18年後可望累積數百萬

5千元有助發展專業！他喊「應發給大學生」：就不用半工半讀了

賴總統「家庭主婦月領5千」 專家：津貼或年金？說不清恐讓人誤解

賴總統拋5千成長津貼 卓榮泰：預計1、2天內有具體內容

相關新聞

柯文哲否認遭架空 指邁向制度化一定有風波

台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天回應「遭架空」等傳聞表示，民眾黨從一人政黨走向制度化，過程一定會遇到風波，他現在當教練比當領...

國民黨團提修刑法、道交條例 毒駕致死最高可處死刑

毒駕事件頻傳，國民黨團今上午開記者會，提出三項修法方向，第一加重毒駕刑責，修正刑法第185條之3，將「毒駕致死最高可處死刑」明文入法；第二修法沒入毒駕車輛，並增訂同車乘客連帶責任；其三是針對累犯不得易科罰金、限制假釋，且若無照上路將加重刑責2分之1。

民眾提案電子煙載具納吸毒工具列管 卓榮泰：全力研究成可行政策

近期毒駕車禍事件頻傳，有民眾在網路發起連署，主張電子霧化器列入毒品吸食工具列管。行政院長卓榮泰今天表示，電子煙本來就是列管的違禁品， 只要是任何有助於防毒的工具，政府都會努力將其成為可行政策。

毒駕正複製歐美最黑暗噩夢 政府該拿出3對策遏止

在台灣生活，如今最令人心驚膽顫的，莫過於走在路上隨時可能被奪命。詐騙橫行，民眾防不勝防，政府束手無策，早已是刻入骨髓的國恥；然而，比起荷包失血，更讓人脊背發涼的，是馬路上那群精神恍惚的毒駕者。毒駕的威脅性，正以驚人的速度追趕酒駕，成為這座島嶼上最致命的「不定時炸彈」。

外交部：台灣與各國議員互訪交流 中國無權置喙

德國國會友台小組主席徐德分（Till Steffen）率團訪台，引發中國大陸外交部抗議。中華民國外交部發言人蕭光偉表示，台灣與各國國會議員互訪交流，符合民主原則及國際慣例，中國無權置喙。

被指曾說販毒判太重 林思銘批惡意剪接：堅定反毒支持嚴辦

民進黨立委林楚茵引用國民黨立委林思銘過去在反毒座談中的部分發言，指「林思銘認為販毒判太重」。林思銘表示，這根本是典型的惡意剪輯、掐頭去尾、去脈絡化操作，利用不同時空背景與資訊落差「竹篙湊菜刀」，刻意誤導社會大眾、煽動仇恨情緒，進一步發動政治抹黑與人格攻擊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。