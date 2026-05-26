黃仁勳談「缺電說」 蔣萬安：台電明開會談北士科變電所

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳訪台，他提及台灣的製造業正在快速發展，需要更多的電力。北市長蔣萬安今首日總質詢，被問及北士科基礎電力設備，他說，明天將與台電討論，臨時變電所部分最快20個月或2年內完工，持續和台電及行政院溝通。

北市議員許淑華質詢，黃仁勳提到AI時代的重要性，但沒有穩定電力，可能會受到限制，現在北士科的基礎電力是否準備好了？那北士科現行的用電該如何處理？

她也呼籲，北市府應該更積極處理，蔣萬安親自到行政院討論，把能源建設基礎做好，而非淪於口水。

北市議員簡舒培也問到，台北市拿到中央統籌分配款約400多億，除了運用在營養午餐等相關政策外，剩餘114億全數拿去還債。認為蔣萬安要打造台北市成為AI之都，這筆錢應投資未來，而非保守拿去還債，在交通、教育、住宅等政策要有白紙黑字具體執行，非停留在計畫中。

她呼籲，城市轉型關鍵期，預算應投資AI產業，不是還債讓只為讓自己選舉成績好看。

蔣萬安回應，近期盤點北士科電力需求，現行是以「仙渡變電所」供電，至於台電所提的「文林變電所」從去年就開始討論，已進入最後方案收斂。至於臨時變電所部分，台電預估是最快2年內、或20個月完工。

他也說，後續永久變電所部分，當然會希望能朝地下化發展，台電也願意配合，或者是共構方式，明天都會和台電開會。同時，也都有和行政院溝通。

蔣萬安表示，還債是因法律規定每年必須還一定比例，至於如何將台北市打造成吸引國際頂尖產業來台，包含交通建設、居住等生活機能提升，並非沒有投資，而是將整個環境做好，才能吸引產業、工業鏈能夠在周邊進駐，預算都在各局處中，絕對是雙管齊下，盼打造台北市為AI首都。