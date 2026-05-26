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獲睦誼外交獎章 法議員：欽佩台灣對自由民主堅持

中央社／ 台北26日電

外交部林佳龍於社群媒體指出，法國國民議會友台小組主席巴緹斯黛長年促進台法關係，他頒贈「睦誼外交獎章」予巴緹斯黛以致謝；巴緹斯黛則說，欽佩台灣面對挑戰時所展現的韌性，以及對自由民主價值的堅持。

林佳龍於臉書發文表示，他25日於多位法國國民議會議員、外交部政務次長吳志中及外交部同仁共同見證下，頒贈「睦誼外交獎章」給法國國民議會友台小組主席巴緹斯黛（Marie-Noëlle Battistel），向她長年支持台灣、促進台法關係，表達最誠摯的敬意與感謝。

巴緹斯黛致詞時表示，她曾5度造訪台灣，親眼見證台灣這片土地的多元與獨特，也深刻感受到台灣人民的慷慨與活力。欽佩台灣面對挑戰時所展現的韌性，以及對自由民主價值的堅持。

巴緹斯黛特別致謝表示，吳志中在擔任駐法代表期間帶著她認識台灣、愛上台灣。這枚獎章代表一份責任，未來將持續為台法友誼努力。

林佳龍表示，巴緹斯黛加入法國國民議會友台小組已超過10年，長年為台灣奔走。不僅積極邀請議員同僚支持各項友台議案，也多次連署致函世界衛生組織，支持台灣有意義參與國際組織；同時也在各種公開場合關切中國對台灣的打壓，更經常透過社群媒體為台灣發聲。

林佳龍指出，如今台灣與法國的關係更加緊密。法國政府多次公開支持台灣參與國際事務，也定期派遣軍艦通過台海，並透過公開聲明強調台海和平穩定的重要性。這些成果的背後，都有巴緹斯黛長年穿梭奔走的身影。

林佳龍再次感謝巴緹斯黛長年以來的付出，並表示「睦誼外交獎章」是巴緹斯黛卓越貢獻的最佳見證。希望有更多國人認識這位堅定支持台灣的好朋友，並共同向巴緹斯黛表達最誠摯的感謝。

林佳龍 吳志中 外交部

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