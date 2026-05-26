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暗批政策？黃仁勳直言「沒能源就沒經濟成長」 經濟部回應

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明與黃仁勳同框出席輝達員工大會 蔣萬安透露將聊「生態系」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今天赴議會總質詢。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天赴議會總質詢。記者林麗玉／攝影

輝達執行長黃仁勳明天將到北士科T17、T18出席輝達員工大會，北市長蔣萬安也證實受邀，明天也會出席。蔣萬安今天赴議會總質詢，民進黨議員陳賢蔚問蔣，明天跟黃仁勳聊什麼？蔣萬安透露，黃應該也會很關心輝達總部，市府在行政程序上如何協助加速興建。

蔣萬安說，當然明天是輝達非常重要、也就是正式取得T17、T18地上權後的員工大會，且3、4月完成點交、簽約、T17、18基地合併等，後續北市府會持續給予全方面、跨局處的協助。至於和黃仁勳聊什麼？當然什麼都可以談，因過去他跟黃仁勳見過兩次面，談了各項議題，包括AI產業發展、怎麼讓輝達海外總部設置在北市、台北市的優勢等。

蔣萬安說，黃明天應該也會很關心輝達總部，北市府在行政程序上，如何協助加速總部興建，另一方面，應該也會聊到區域發展，包括台北市未來AI科技發展及供應夥伴，北市府如何發揮群聚效應，整個生態系坐落在台北市。

議員陳賢蔚也問蔣，台北未來願景是什麼？認為蔣萬安應該趁這次黃仁勳來台，台北市政府應該與輝達合作建置Vera Rubin新一代AI平台、建立台北市AI城市大腦、導入輝達數位孿生技術、成為全世界AI治理示範城市，並要北市府花兩億四千五百萬元建置最新AI平台等設備。

蔣萬安回答，北市府其實與輝達團隊都有在對接，合作項目也都有在討論，數位孿生也正在合作當中，二方面，議員建議的合作，接下來兩邊團隊也會討論更多合作可能性。

對於是否引進輝達最新的AI設備？蔣說，任何輝達目前的技術強項服務，可以運用在市政推動服務上，都非常願意與輝達對接討論。

黃仁勳 蔣萬安 輝達 北士科

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