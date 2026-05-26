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外交部：台灣與各國議員互訪交流 中國無權置喙

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導

德國國會友台小組主席徐德分（Till Steffen）率團訪台，引發中國大陸外交部抗議。中華民國外交部發言人蕭光偉表示，台灣與各國國會議員互訪交流，符合民主原則及國際慣例，中國無權置喙。

外交部長林佳龍25日午宴款待徐德分所率訪團，林佳龍感謝德國國會長期致力深化台、德雙邊友誼與各領域合作。

蕭光偉說，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，任何意圖扭曲台灣主權地位的說法，都是破壞國際和平穩定的霸凌行徑，再多的謊言也無法改變國際社會公認的台海現狀。

蕭光偉表示，台德為理念相近夥伴，兩國均重視以規則為基礎的國際秩序，感謝德國持續對維持台海和平穩定現狀的支持；台灣作為國際社會負責任一員，將持續與友盟合作，共同維護台海及印太區域和平穩定，相信台德雙方近年在關鍵科技領域持續深化合作，對於歐洲再工業化及在武裝化的戰略目標，台灣可說是歐洲最可信賴的夥伴。

蕭光偉指出，德國國會議員來台灣訪問，這是民主自由國家間為增進相互了解、強化交流合作的正常與正當行為，中國以錯誤、不當的政治言語，企圖施壓並限制國際社會和台灣的交流互動，這不僅是對民主國家內政的干預，也是對於民選國會議員的不尊重。

蕭光偉說，台灣將持續和全球民主夥伴深化合作及對話，呼籲中國停止對他國民選議員與台灣國際交流的干預和限制。

外交部 台海 林佳龍

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