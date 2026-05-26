快訊

沈伯洋稱黃仁勳提Energy不是「Electricity」 蔣萬安用1句話反擊

今年首例女腦膜炎發燒、嘔吐2天亡 累計8例創10年新高

家裡太小不敢養貓？獸醫曝喵星人心中「小宅完美配置」：連浪貓都能適應

聽新聞
0:00 / 0:00

尹衍樑辭世 恩師王金平不捨：國家損失 成就令不少人受惠

聯合報／ 記者屈彥辰劉懿萱／台北即時報導
立法院前院長王金平（圖）不捨，表示尹衍樑的離世是國家與社會的重大損失。記者林澔一／攝影
立法院前院長王金平（圖）不捨，表示尹衍樑的離世是國家與社會的重大損失。記者林澔一／攝影

潤泰集團總裁尹衍樑今日凌晨辭世，享壽76歲。立法院前院長王金平曾為尹衍樑的高一導師，他今在立法院受訪也表達不捨。他形容尹衍樑的過世是「國家損失」，尹衍樑有最高智慧經營事業，最大慈悲心布施，社會各階層領域的受惠者非常多。

尹衍樑今晨逝世。尹衍樑過去回憶自己求學階段，曾自述年少時叛逆，遇到良師後徹底改變人生方向，這名良師即王金平。

王金平表示，尹衍樑的過世是國家損失，也是社會損失，大家非常不捨。尹衍樑的人生過程中有些年少氣盛的事，進入社會後精進自己，拿到博士學位，到美國遊學。最重要的是，尹衍樑有最高的智來經營事業，也有最大慈悲心做布施，社會各階層領域的受惠者非常多。

王金平說，尹衍樑所奉獻的成就是大家共同感恩、感念，甚至讚嘆的，因此他認為尹衍樑的過世是國家損失、社會損失。

回憶起教導尹衍樑的過往，王金平表示，他在民國54年（西元1965年）擔任尹衍樑的導師，過了61年。他描述，尹衍樑絕頂聰明、富有正義感，且有一顆能夠體諒別人的心，後來呈現出來的都是最完美的人生，尹衍樑一生的成就最圓滿。

尹衍樑曾說，他最尊敬王金平。對此，王金平表示，「我們有這個緣分，也以他為榮」，因為是這麼高的成就，讓國人、很多受惠者感念、懷念。

王金平說，他還記得尹衍樑打架，雖然只當過一年的老師，但一年裡都是當尹衍樑的導師，對尹衍樑格外親近也尹格外了解。「我只能講他絕頂聰明」，各種古今中外、各領域裡，包括工程、文學、生物科技都最在行，且是成功企業家。

尹衍樑 王金平 潤泰集團

延伸閱讀

從叛逆少年蛻變潤泰總裁 尹衍樑因昔日恩師王金平1句話翻轉人生

尹衍樑辭世享壽76歲 北榮院長陳威明哀慟：一生最崇拜的人

尹衍樑辭世 政大：是國家、教育界及醫療界的重大損失

76歲尹衍樑辭世震撼股民！從叛逆少年到商界傳奇 潤泰後續受關注

相關新聞

外交部：台灣與各國議員互訪交流 中國無權置喙

德國國會友台小組主席徐德分（Till Steffen）率團訪台，引發中國大陸外交部抗議。中華民國外交部發言人蕭光偉表示，台灣與各國國會議員互訪交流，符合民主原則及國際慣例，中國無權置喙。

尹衍樑辭世 恩師王金平不捨：國家損失 成就令不少人受惠

潤泰集團總裁尹衍樑今日凌晨辭世，享壽76歲。立法院前院長王金平曾為尹衍樑的高一導師，他今在立法院受訪也表達不捨。他形容尹衍樑的過世是「國家損失」，尹衍樑有最高智慧經營事業，最大慈悲心布施，社會各階層領域的受惠者非常多。

被指曾說販毒判太重 林思銘批惡意剪接：堅定反毒支持嚴辦

民進黨立委林楚茵引用國民黨立委林思銘過去在反毒座談中的部分發言，指「林思銘認為販毒判太重」。林思銘表示，這根本是典型的惡意剪輯、掐頭去尾、去脈絡化操作，利用不同時空背景與資訊落差「竹篙湊菜刀」，刻意誤導社會大眾、煽動仇恨情緒，進一步發動政治抹黑與人格攻擊。

高鐵大誤點 國民黨團：交通樞紐淪政治酬庸的照妖鏡

昨日全台經歷高鐵13年來最嚴重誤點，逾24萬人通勤與出國行程被迫停擺，就連中南部綠委到立院質詢行程都受到影響。國民黨立院黨團書記長林沛祥今日表示，這不僅是設備異常，更是賴政府將關鍵交通樞紐淪為「政治酬庸」後，管理體系全面失靈的照妖鏡。

引進史瓦帝尼移工？ 外交部：可行性評估 台史勞務合作中

針對是否引進友邦史瓦帝尼勞工來台，外交部亞西及非洲司長顏嘉良26日表示，目前台史勞務合作仍處於可行性評估階段，現階段將以協助史瓦帝尼升級職業訓練中心為優先目標。外交部也協調勞動部勞動力發展署派員於24日至30日赴史瓦帝尼實地考察，評估當地職訓量能。

影／立院總質詢今結束 卓榮泰：盼朝野支持軍購、政院優先法案

立法院本會期施政總質詢今天結束，行政院長卓榮泰於總質詢結束後發表演講。卓榮泰指出，台灣正處於最好的時代，同時也是面臨最多挑戰的時代，總質詢結束後，立法院將進入密集法案審查階段，盼朝野能支持軍購特別預算、「人口對策新戰略」的相關預算，以及政院所提的各項優先法案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。