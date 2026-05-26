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被指曾說販毒判太重 林思銘批惡意剪接：堅定反毒支持嚴辦

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委林思銘。圖／林思銘辦公室提供
國民黨立委林思銘。圖／林思銘辦公室提供

民進黨立委林楚茵引用國民黨立委林思銘過去在反毒座談中的部分發言，指「林思銘認為販毒判太重」。林思銘表示，這根本是典型的惡意剪輯、掐頭去尾、去脈絡化操作，利用不同時空背景與資訊落差「竹篙湊菜刀」，刻意誤導社會大眾、煽動仇恨情緒，進一步發動政治抹黑與人格攻擊。

林思銘強調，自己反毒立場始終清楚且堅定，就是「毒駕零容忍、製毒販毒絕不寬貸」。對於真正從事製毒、販毒、運毒、走私毒品、毒害校園與危害社會安全的犯罪集團，本就應嚴查嚴辦、從重量刑、重懲到底，這從來沒有任何模糊空間。

林思銘指出，相關談話內容是2019年間，在反毒議題講座中，基於其長年執業律師及地方民代經驗，針對毒品案件中「犯罪集團核心主嫌」與「遭犯罪集團利用的邊緣角色」之間，量刑是否應依犯罪支配程度、參與情節、主觀犯意及實際認知進行區分所提出的法律實務觀點。

林思銘說，當時討論的，是部分年輕人、弱勢者或低法治認知者，遭犯罪集團利用成為人頭、車手或受託運送物品，在未必清楚知悉內容物與整體犯罪架構情況下，卻可能面臨與核心販毒集團近乎相同重刑，因此提出司法實務上對個案量刑是否應更細緻審酌的討論。

林思銘解釋，這是法律實務界、刑事政策與司法審判長期存在的專業議題，核心精神在於落實「罪責相當原則」，絕非替毒販開脫，更不是反對政府打擊毒品犯罪。

林思銘反問，任何一位具有基本法律素養與政治判斷能力的民意代表，可能公開主張「販毒不必重罰」嗎？民進黨如今硬是透過剪接片段、錯置語境與惡意帶風向，把法律專業討論刻意簡化成政治標籤，目的無非就是政治鬥爭、人格毀滅與認知操作。這種操作手法才是真正令人不寒而慄。

林思銘進一步表示，民進黨若真要檢視反毒立場，就應先正視2023年8月11日憲法法庭112年憲判字第13號判決。該判決明確指出，「毒品危害防制條例」第4條第1項前段有關販賣第一級毒品的法定刑，在部分「情節顯可憫恕」個案中，即便適用刑法第59條減刑，仍可能出現「情輕法重、罪責與處罰不相當」的情形。

林思銘說，他當年基於法律實務提出的觀點，後來也獲得憲法法庭判決所呼應。民進黨如今為了政治鬥爭，難道是在全面否定司法專業？是在打臉蔡英文政府任內提名的大法官？還是在否定民進黨完全執政時期所形成的憲法判決體系？

林思銘強調，對於核心毒販、製毒集團或販毒集團，他一向主張嚴刑峻法、重懲到底，絕不容許任何人以毒品殘害社會、危害人民生命安全。在本會期，針對一再發生甚至已造成無辜民眾傷亡的毒駕案件，也已提出「道路交通管理處罰條例」及「刑法」加重處罰修正提案，要求全面提高毒駕刑責與嚇阻力道，展現具體反毒決心，而不是像民進黨一樣，只會在悲劇發生後忙著政治操作、轉移焦點。

林思銘表示，近期毒駕案件頻傳，相關單位事前情資掌握與風險評估顯然嚴重失能，才會導致無辜生命傷亡、社會陷入憤怒與恐慌，民進黨政府難辭其咎。毒駕與喪屍煙彈問題，真正該被徹底檢討的，是毒品源頭查緝失守、邊境防堵漏洞百出、網路平台監管失靈、地下金流斷鏈不力，以及新興毒品列管速度嚴重落後。不要每次重大社會悲劇發生後，就急著甩鍋在野黨。

林思銘 販毒 反毒

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