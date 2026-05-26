高鐵大誤點 國民黨團：交通樞紐淪政治酬庸的照妖鏡

昨日全台經歷高鐵13年來最嚴重誤點，逾24萬人通勤與出國行程被迫停擺，就連中南部綠委到立院質詢行程都受到影響。國民黨立院黨團書記長林沛祥今日表示，這不僅是設備異常，更是賴政府將關鍵交通樞紐淪為「政治酬庸」後，管理體系全面失靈的照妖鏡。

國民黨團指出，這二年高鐵故障次數明顯大幅增加，2024年25次，2025年43次。交通大動脈的指揮官，理應具備交通專業與危機應變能力。然而，現任交通部長陳世凱與高鐵董事長史哲皆無相關專業背景。當史無前例的大癱瘓發生、基層員工疲於奔命時，坐領高薪的決策高層竟神隱。這徹底證明：一旦災難發生，充分暴露無專業的外行領導根本無法發揮危機處理的能力。

國民黨團針對陳世凱第一時間拋出「可能遭受攻擊」之說，提出警告，切勿將「國安問題」當作掩飾「管理無能」的遮羞布。若高鐵真遭惡意攻擊，國安單位必須立即徹查交代；在危機當頭，交通部想的卻是操作意識形態、轉移焦點的無能卸責。

國民黨團強調，過去815全台大跳電，時任中油董事長尚知黯然下台負責。如今高鐵大癱瘓，難道交通部以為靠第一線發送麵包與微薄退費，就能掩蓋高層決策癱瘓的巨大黑洞？

國民黨團嚴正要求，陳世凱與史哲必須提出完整檢討報告，並負起應有的政治責任。絕不容許國家命脈，繼續被政治酬庸蠶食鯨吞。

國民黨籍立院交通委員會召委黃健豪也排定，下周三交委會將邀請陳世凱及史哲等，就「5月25日高鐵公司班次嚴重誤點事件」進行專題報告，並備質詢。