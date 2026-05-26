引進史瓦帝尼移工？ 外交部：可行性評估 台史勞務合作中

針對是否引進友邦史瓦帝尼勞工來台，外交部亞西及非洲司長顏嘉良26日表示，目前台史勞務合作仍處於可行性評估階段，現階段將以協助史瓦帝尼升級職業訓練中心為優先目標。外交部也協調勞動部勞動力發展署派員於24日至30日赴史瓦帝尼實地考察，評估當地職訓量能。

勞動部先前規劃引進印度移工引發外界關注，近期再傳出台灣曾與非洲友邦史瓦帝尼討論勞務合作協議。外交部今日例行記者會中，媒體關切外交部長林佳龍去年4月訪問史瓦帝尼期間，曾與史國外長討論職訓及勞務合作，並規劃成立工作小組，目前進度為何。

顏嘉良表示，林佳龍去年4月及今年4月兩度訪問史瓦帝尼，期間與史國相關部會就雙邊合作交換意見。現階段台史勞務及職訓合作，將以協助史國升級職訓中心為主要方向。

他指出，此次勞動部勞動力發展署赴史國考察，重點為評估當地3所職業訓練中心，了解史國在製造業、觀光服務業、能源及建設產業等重點領域的職業訓練量能，作為未來協助史國擴充職訓類別及訓練人數的重要依據。

顏嘉良表示，相關計畫目標在於提升史瓦帝尼青年就業競爭力，培育當地產業所需專業技術人才，深化雙邊合作。

至於未來是否引進史國勞工或專業人才來台，顏嘉良指出，由於涉及層面及部會廣泛，目前仍處於可行性評估階段。他強調，任何國家移工來台，均須符合台灣外籍勞工引進相關法規；未來若有招募移工計畫，也將以維護國家安全、公眾健康及保障國人就業為優先前提，並以補足特定產業勞動力缺口及促進雙邊專業技術交流為主要考量。