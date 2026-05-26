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捷克論壇首移師台北 論小國民主與地緣變局

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

捷克前總統哈維爾的民主論壇將首次於台北舉行！由哈維爾創立的「公元兩千」26日召開行前記者會，盼27日的「民主合作」論壇可以討論小國如何維繫民主、因應國際地緣政治變局；台灣民主基金會執行長廖達琪開心笑說，「公元兩千」論壇規模愈來愈大，能讓台灣認識更多國際友人。

歐盟國家積極響應

由哈維爾創辦、全球民主倡議的重要指標「公元兩千論壇基金會」首度移師亞洲，與外交部、台灣民主基金會合辦「民主合作論壇」，將由外交部長林佳龍致詞，並邀請歐盟、菲律賓與吐瓦魯等國重要嘉賓，例如前菲律賓外交部長阿爾伯特、捷克前外交部長佩崔切克，還有國防部副部長徐斯儉、國安會副秘書長林飛帆等人與會。

「公元兩千」執行長捷卡布表示，論壇希望能聚焦國際民主交流、中小國家的韌性合作，歐盟也有超過10個國家響應此次論壇，如今面臨全球地緣政治變局，民主國家需要更多的合作。

促成國際認識台灣

「我會用S、A、F、E四個字形容公元兩千基金會！」廖達琪笑說，S是靈魂，基金會具有民主靈魂，才能長期在國際推動跨國民主合作，且創辦人哈維爾一生入獄7次，奉獻於民主革命；A是勇於表達，論壇可以組織不同立場的團體，並將複雜的議題簡化成好懂的訴求，前總統蔡英文也曾參加過此論壇。

F是「友盟」，從過去與基金會接觸的經驗，顯示他們相當真誠、直接與願意展現互惠精神幫助台灣；E是「可持續擴張」，論壇的規模一年比一年還大，可讓台灣認識更多國際友人，更多人可以為台灣發聲。

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