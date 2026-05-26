為失智症立專法？ 卓揆：應加強各層防護

「只因為失智症一種疾病就立專法，還需要更多討論！」針對近日三黨都希望修《失智症基本法》，行政院長卓榮泰26日聯訪時表示，政府會針對各年齡層失智趨勢增加的狀況加強預防，但專法還要再研議。

行政院長卓榮泰26日前往立法院備詢。被問到3黨近日都提出《失智症基本法》，盼由行政院設置失智症防治照護委員會。「一種徵兆的態樣就成立一個基本法，是否符合整個社會的需要？」卓榮泰表示，相關考量值得討論，但針對失智現象的注意，政府會持續加大力道來做各種層級的防護。

再三保證電夠用

輝達執行長黃仁勳近日表示，台灣製造業快速發展，需要更多的電力，媒體詢問是否反映出能源擔憂、電不夠用？卓榮泰回應說，政府推動二次能源轉型，提供給各個產業足夠、符合產業需求且比較乾淨的能源。政府也陸續將多個燃煤電廠改制為燃氣電廠，提高空品、環保、淨零排碳品質，強化發電效率。

卓榮泰再次強調，台電一再經過縝密的計算，到2032年前，用電需求是沒有發生不足的現象。但依照目前的核管法，傳統核能電廠也進入到實質審核的狀況，由核安會來進行，就台電所送出的自主安全檢查以及再運轉計畫來進行審查。

【更多精采內容，詳見 】