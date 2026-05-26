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影／立院總質詢今結束 卓榮泰：盼朝野支持軍購、政院優先法案

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
立法院本會期施政總質詢今天結束，行政院長卓榮泰（中）會後與民進黨立委們握手致意。記者余承翰／攝影
立法院本會期施政總質詢今天結束，行政院長卓榮泰（中）會後與民進黨立委們握手致意。記者余承翰／攝影

立法院本會期施政總質詢今天結束，行政院卓榮泰於總質詢結束後發表演講。卓榮泰指出，台灣正處於最好的時代，同時也是面臨最多挑戰的時代，總質詢結束後，立法院將進入密集法案審查階段，盼朝野能支持軍購特別預算、「人口對策新戰略」的相關預算，以及政院所提的各項優先法案。

卓榮泰表示，行政院優先法案，有財政一法、預算二法、住宅三法、環境四法、社福五法、組織六法、產經七法以及國安十三法，再加上特別軍購的特別預算、中央政府總預算，以及人口對策新戰略的相關預算，這些都是攸關國人生計跟民生，以及社會福利、國家安全的各方面的發展，盼大家鼎力支持，更需要行政、立法兩院共同回應國人高度期盼，真正打造一個更開放、富強而且更安全的國家。

卓榮泰感謝所有立院工作同仁的辛苦，並說，雖然結束總質詢，但是彼此的努力繼續地展開。國人還在看，整個政府往前推進的力量有多大，人民幸福的道路就有多長。

立法院本會期施政總質詢今天結束，行政院長卓榮泰（中）會後與民進黨立委在議場內合影。記者余承翰／攝影
立法院本會期施政總質詢今天結束，行政院長卓榮泰（中）會後與民進黨立委在議場內合影。記者余承翰／攝影

立法院本會期施政總質詢今天結束，行政院長卓榮泰（右）會後與民進黨立委柯建銘（左）等人握手致意。記者余承翰／攝影
立法院本會期施政總質詢今天結束，行政院長卓榮泰（右）會後與民進黨立委柯建銘（左）等人握手致意。記者余承翰／攝影

立法院本會期施政總質詢今天結束，行政院長卓榮泰於總質詢結束後發表演講，並深深一鞠躬。記者余承翰／攝影
立法院本會期施政總質詢今天結束，行政院長卓榮泰於總質詢結束後發表演講，並深深一鞠躬。記者余承翰／攝影

立法院本會期施政總質詢今天結束，行政院長卓榮泰於總質詢結束後發表演講。記者余承翰／攝影
立法院本會期施政總質詢今天結束，行政院長卓榮泰於總質詢結束後發表演講。記者余承翰／攝影

卓榮泰 政院 行政院

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