德國國會友台小組主席徐德分反擊陸：民主社會交流不接受第三方干涉

德國國會友台小組主席徐德分（Till Steffen）率團訪台，中國外交部昨重申「一中原則」，敦促德方有關人士停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。徐德分今天會見賴清德總統時表示，「民主社會之間交流是正常的，不會接受第三方干涉」。

賴總統今早接見德國國會友台小組跨黨派議員訪問團，他致詞時表示，這是第21屆德國國會友台小組首次來訪，且由跨黨派議員組成，格外具有意義。台灣與德國同樣珍視民主、自由與法治等普世價值。面對國際局勢快速變化，我們深刻理解，唯有民主夥伴彼此合作，才能維護以規則為基礎的國際秩序；也感謝德國政府及國會對台灣的重視與支持。

賴總統說，前年9月德國軍艦時隔22年再度通過台灣海峽，且強調台海屬於國際水域、捍衛自由航行權。德國國會友台小組也多次重申支持台灣的國際參與，在在都讓台灣更有力量，與更多夥伴攜手為全球發展貢獻心力。

賴總統提到，這幾年來台灣和德國除了不斷深化民主價值的連結，雙邊也在經貿、科技等領域持續拓展交流。尤其台積電在德勒斯登投資設廠，更是台德產業合作的重要里程碑，不僅促進台灣和歐洲產業交流，也進一步提升台灣與德國對全球民主供應鏈韌性的貢獻。

徐德分致詞時表示，德國政府與國會對台的立場都沒有改變，儘管與台灣交流時，中國有時候會發表意見，像是昨日中國外交部也對本次訪問行程有所看法，對此，他要簡單以「民主社會之間交流是正常的，不會接受第三方干涉」作為回應。

談及總統日前出訪史瓦帝尼，徐德分說，這是具有邦交關係國家間的正常交流，中國對此進行干涉也引起國際間高度關注。他強調，德國與台灣的關係歷經多年考驗，不會發生任何改變，然而面對外部環境的持續變化，兩國應持續加強雙邊交流，共同面對來自威權政體的威脅。