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逾30家醫美涉偷拍 卓榮泰：確定裁罰名單後要求地方政府立即公告

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
行政院長卓榮泰（右）與衛福部長石崇良（左）今天赴立法院備詢。記者余承翰／攝影
行政院長卓榮泰（右）與衛福部長石崇良（左）今天赴立法院備詢。記者余承翰／攝影

醫美診所屢傳出針孔偷拍事件，民進黨立委林淑芬今質詢問，衛福部這一波稽查720家醫美診所，已有3、40家涉及到偷拍，這些不肖業者名稱是否要公布？行政院長卓榮泰答詢說，確定裁罰名單，衛福部會要求各地方政府，對準名單後應立即公告。

林淑芬說，醫美診所針孔偷拍事件已不止在醫美診所，還有一般診所出現，已成為醫療制度管理缺口，衛福部這一波稽查720家醫美診所，已有3、40家涉及到偷拍，這些不肖業者名稱是否要公布？

衛福部長石崇良說，他們陸續都遭衛生局裁罰，裁罰之後會把結果公布給大家；卓榮泰答詢，如果確定裁罰名單，衛福部會要求各地方政府，對準名單後應立即公告，讓國人有知道的權利。石崇良也附和，只要罰單一開出來就立即公告。

林淑芬說，醫療違法拍攝管理，更大的問題是取得同意了的錄影，這些影像被拍下來以後怎麼管理，誰可以調閱，會不會連上網路、存取多久、會不會外流？她批評衛福部，目前衛醫事司召集各個診所協會，只處理對空間管理規範，醫療機構全面禁止使用密錄裝置，公共空間的錄影需要公告，低度隱私需要同意，低度隱私空間設定要主動告知，手術跟內診嚴禁錄影，僅教學目的例外。

林淑芬說，醫療影像的管理的最核心是資安，認為應進一步法制化，且應納入醫療法管制，對醫療機構，特別是診所課責，不要用一般的個資法。同時醫療機構認為有錄影必要時，應該採取不連網、限制權限、加密儲存、最小授權，還有完整的調閱紀錄。

卓榮泰答詢，同意個資法有相關規定，要保護到個人隱私，就算他同意讓你拍，怎麼使用也要嚴格的管制。且針對醫美診所偷拍案，已請行政院秘書長張惇涵召開緊急會議，就個案加強偵辦速度；就場域確定哪些場域可以拍；就行為加重罰則；就設備分析哪些應該比較嚴密的管控。

衛福部 卓榮泰 偷拍 醫美 石崇良

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