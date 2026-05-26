放軟？總質詢結束感謝立院 卓榮泰：密集法案審查盼鼎力支持

行政院長卓榮泰於院會後表示，接下來會進入非常密集的法案審查階段。行政院優先法案，有財政一法、預算二法、住宅三法、環境四法、社福五法、組織六法、產經七法以及國安十三法，再加上特別軍購的特別預算、中央政府總預算，以及人口對策新戰略的相關預算，都請立法院鼎力支持。

卓榮泰26日率相關部會赴立法院進行總質詢備詢。此為本會期最後一次總質詢，他於院會後表示，第11屆第一會期從2月20日開始到現在，進行將近三個月的總質詢時間，他在這裡向立法院表達由衷感謝。

卓榮泰說，總質詢當中，聆聽到朝野立委提供給行政院非常多建言，也讓行政院未來施政有更清楚的方向。這部分會充分地在未來政策制定過程中，予以納入跟考量。在答詢過程中，若有不甚周到、完整之處，將以書面及其他形式，再向各位立委做充分說明。

卓榮泰認為，國家現在正處於最好的時代，當然也是面對最多考驗的時代。站在AI浪潮，每天都感受到全世界對台灣的重視，無論是整個經濟體的表現，以及即將來到的Computex各種展示，都會讓台灣再度備受國際矚目。

他也說，但是空前的挑戰也是有的。從世界經貿關稅新秩序的談判，以及地緣政治的不同紛擾，乃至於中東衝突事件，都讓大家遭受一次又一次不同的衝擊。在這個衝擊當中，台灣持續站穩了腳步。

卓榮泰重申，維護國家安全、強化國防實力，跟發展經濟跟科技同等重要。必須用國家主權、安全，來保障經濟發展的成果，所以政府會全力做到各種面向。希望各朝野各黨團、立委能不分彼此、黨派、朝野的立場，同時支持行政院關於經濟發展、科技發展的各種政策跟預算。

卓榮泰希望大家也支持政府維護國家主權、安全的特別軍購相關預算；也支持未來針對台灣人口對策新戰略所提出的部分預算需求。在今年或明年，將分別在不同的時程展開各種部署。為了有效全面規劃，希望立院鼎力支持特別軍購的國防特別預算，也盼審查中的總預算能加速審查過程。

他提到，總質詢結束之後，會進入非常密集的法案審查階段。行政院優先法案，有財政一法、預算二法、住宅三法、環境四法、社福五法、組織六法、產經七法以及國安十三法，再加上特別軍購的特別預算、中央政府總預算，以及人口對策新戰略的相關預算，都請立法院鼎力支持。

有些案子涉及未來許多相關法規的修正，卓榮泰表示，行政院也會陸續提出。這些都是攸關國人生計跟民生，以及社會福利、國家安全的各方面的發展。除了盼大家鼎力支持，更需要行政、立法兩院共同回應國人高度期盼，真正打造一個更開放、富強而且更安全的國家。

卓榮泰說，再次向立法院致上最高的謝意，也謝謝所有立院工作同仁的辛苦。雖然結束總質詢，但是彼此的努力繼續地展開。國人還在看，整個政府往前推進的力量有多大，人民幸福的道路就有多長。