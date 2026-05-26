快訊

温嵐真正病因曝光！結石惡化成敗血症 ICU搶救10天終於脫險

228公園吉祥物「鱷雀鱔」被釣去當熱炒 公園處曝2原因沒移除

才分享龍鳳胎滿百日！台中網紅牙醫驚傳離世 粉絲不捨哀悼

聽新聞
0:00 / 0:00

放軟？總質詢結束感謝立院 卓榮泰：密集法案審查盼鼎力支持

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院長卓榮泰（右）與勞動部長洪申翰（左）今天赴立法院備詢。記者余承翰／攝影
行政院長卓榮泰（右）與勞動部長洪申翰（左）今天赴立法院備詢。記者余承翰／攝影

行政院長卓榮泰於院會後表示，接下來會進入非常密集的法案審查階段。行政院優先法案，有財政一法、預算二法、住宅三法、環境四法、社福五法、組織六法、產經七法以及國安十三法，再加上特別軍購的特別預算、中央政府總預算，以及人口對策新戰略的相關預算，都請立法院鼎力支持。

卓榮泰26日率相關部會赴立法院進行總質詢備詢。此為本會期最後一次總質詢，他於院會後表示，第11屆第一會期從2月20日開始到現在，進行將近三個月的總質詢時間，他在這裡向立法院表達由衷感謝。

卓榮泰說，總質詢當中，聆聽到朝野立委提供給行政院非常多建言，也讓行政院未來施政有更清楚的方向。這部分會充分地在未來政策制定過程中，予以納入跟考量。在答詢過程中，若有不甚周到、完整之處，將以書面及其他形式，再向各位立委做充分說明。

卓榮泰認為，國家現在正處於最好的時代，當然也是面對最多考驗的時代。站在AI浪潮，每天都感受到全世界對台灣的重視，無論是整個經濟體的表現，以及即將來到的Computex各種展示，都會讓台灣再度備受國際矚目。

他也說，但是空前的挑戰也是有的。從世界經貿關稅新秩序的談判，以及地緣政治的不同紛擾，乃至於中東衝突事件，都讓大家遭受一次又一次不同的衝擊。在這個衝擊當中，台灣持續站穩了腳步。

卓榮泰重申，維護國家安全、強化國防實力，跟發展經濟跟科技同等重要。必須用國家主權、安全，來保障經濟發展的成果，所以政府會全力做到各種面向。希望各朝野各黨團、立委能不分彼此、黨派、朝野的立場，同時支持行政院關於經濟發展、科技發展的各種政策跟預算。

卓榮泰希望大家也支持政府維護國家主權、安全的特別軍購相關預算；也支持未來針對台灣人口對策新戰略所提出的部分預算需求。在今年或明年，將分別在不同的時程展開各種部署。為了有效全面規劃，希望立院鼎力支持特別軍購的國防特別預算，也盼審查中的總預算能加速審查過程。

他提到，總質詢結束之後，會進入非常密集的法案審查階段。行政院優先法案，有財政一法、預算二法、住宅三法、環境四法、社福五法、組織六法、產經七法以及國安十三法，再加上特別軍購的特別預算、中央政府總預算，以及人口對策新戰略的相關預算，都請立法院鼎力支持。

有些案子涉及未來許多相關法規的修正，卓榮泰表示，行政院也會陸續提出。這些都是攸關國人生計跟民生，以及社會福利、國家安全的各方面的發展。除了盼大家鼎力支持，更需要行政、立法兩院共同回應國人高度期盼，真正打造一個更開放、富強而且更安全的國家。

卓榮泰說，再次向立法院致上最高的謝意，也謝謝所有立院工作同仁的辛苦。雖然結束總質詢，但是彼此的努力繼續地展開。國人還在看，整個政府往前推進的力量有多大，人民幸福的道路就有多長。

卓榮泰 法案 行政院長

延伸閱讀

育兒減工時配套要來了！洪申翰：此次整體人口戰略提出

家庭主婦月領5千元 石崇良：盼二三讀後盡快實施

賴總統拋5千成長津貼 卓榮泰：預計1、2天內有具體內容

醫美診所逾30家涉偷拍 卓榮泰：確定違法應立即公告名單

相關新聞

夫楊文嘉中風矛頭對黃國昌 黃光芹：放任「館長化」路線入侵民眾黨

民眾黨日前爆發2026地方選舉提名風波，媒體人黃光芹日前在節目上砲轟民眾黨主席黃國昌，更爆出多項內幕。黃光芹昨日起在社群媒體展開連載，敘述與黃國昌過去恩怨累積。她今日指出，只因她訪問時提及「館長中國認同對民眾黨衝擊」，就連續受網軍攻擊幾個月，更導致她先生楊文嘉情緒受波動因而中風。黃國昌令民眾黨「館長化」，說館長是第三顆太陽，何必謙虛？

德國國會友台小組主席徐德分反擊陸：民主社會交流不接受第三方干涉

德國國會友台小組主席徐德分（Till Steffen）率團訪台，中國外交部昨重申「一中原則」，敦促德方有關人士停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。徐德分今天會見賴清德總統時表示，「民主社會之間交流是正常的，不會接受第三方干涉」。

逾30家醫美涉偷拍 卓榮泰：確定裁罰名單後要求地方政府立即公告

醫美診所屢傳出針孔偷拍事件，民進黨立委林淑芬今質詢問，衛福部這一波稽查720家醫美診所，已有3、40家涉及到偷拍，這些不肖業者名稱是否要公布？行政院長卓榮泰答詢說，確定裁罰名單，衛福部會要求各地方政府，對準名單後應立即公告。

影／北士科用電問題互槓 沈伯洋批北市府「變電所一直拖」

輝達進駐北士科、黃仁勳訪台讓AI用電議題再度被關注，台北市長蔣萬安認為，根本問題在於國家整體的能源政策。民進黨台北市長參選人沈伯洋上午出席台灣客社活動受訪時表示，檢討能源政策跟檢討變電所是兩件事情。

鍾佳濱、陳培瑜推無人載具特別條例：促中小企業轉型建在地供應鏈

民進黨立委鍾佳濱、陳培瑜今天表示，已送出「無人載具產業創建條例」草案 ，鍾佳濱表示，台灣應善用龐大的中小企業製造能力與半導體、AI 優勢，透過排除既有法規限制並匡列特別預算，在最短時間內打造下一座護國新神山。

毒駕暴增 綠委質疑藍白刪凍預算 林沛祥：民進黨執政只會推卸責任

毒駕致死頻傳，民進黨立委林楚茵昨呼籲朝野加速修法提高刑責，並質疑藍白審查去年度預算時，大幅刪減、凍結警政及查驗經費。國民黨團書記長林沛祥反批，毒駕相當於非常嚴重的酒駕，民進黨正在執政這個國家，卻只想推卸責任，只會譴責在野黨嗎，政府應該做的事「向毒品宣戰」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。