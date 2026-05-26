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鍾佳濱、陳培瑜推無人載具特別條例：促中小企業轉型建在地供應鏈

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委鍾佳濱（左）、陳培瑜（右）。圖／鍾佳濱辦公室提供
民進黨立委鍾佳濱（左）、陳培瑜（右）。圖／鍾佳濱辦公室提供

民進黨立委鍾佳濱陳培瑜今天表示，已送出「無人載具產業創建條例」草案 ，鍾佳濱表示，台灣應善用龐大的中小企業製造能力與半導體、AI 優勢，透過排除既有法規限制並匡列特別預算，在最短時間內打造下一座護國新神山。

陳培瑜指出，藍白陣營日前將8年1.25兆元的國防特別預算大砍4700億元，其中最關鍵的無人機相關技術與產業發展預算全遭刪除，但無人機產值前三名的縣市分別是新北市、台北市與台中市，皆為藍營執政縣市，且藍白過去的總統候選人柯文哲、侯友宜及台中市長盧秀燕，都曾公開提出將研發量能集中於無人機、提升反無人機能力或打造台中為無人機重要基地的政見。

陳培瑜批評，藍白中央與地方態度分裂，在地方該如何向產業與人才交代？台灣知名廠商雷虎科技已成功列入美國國防部藍色無人機認證清單，且無人機在天災救難，如花蓮地震、農業與交通上皆具備高度民生價值。陳培瑜呼籲藍白委員盡快將無人載具特別條例納入審查，並進行公開、透明、理性、實質的討論。

鍾佳濱指出，台灣過去在個人電腦與腳踏車產業享譽全球，無人機所需的機翼、結構、馬達、電控、電池、晶片與鏡頭，均落於台灣傳統製造業與中小企業的守備範圍內；烏克蘭能利用電子產業在戰爭中一年克難生產500萬架無人機，台灣產業鏈更完整、擁有IC晶片龍頭地位，絕對也能做到。

鍾佳濱說，現行無人機產業多頭馬車，產業發展由經濟部主導、農用歸農業部、資安看數發部、頻率歸NCC、管理限制看民航局與航港局、救難又牽涉衛福部與消防署；法規與資源極度分散，嚴重阻礙產業速度 。此外，無人載具被迫適用舊有作用法，形成諸多窒礙難行之處，專法明確界定中央主管機關為經濟部，國防部則定位為採購端；該特別條例是一次性的、具備落日條款的特殊法律，其核心功能在於限定期間內排除民航法、船舶法、道交條例等既有法令限制，提供專屬測試場域，同時透過政策優惠與政府預算匡列，催生產業誕生，待產業茁壯後專法即退場，回歸各部會修正後的既有法規管理。

鍾佳濱 陳培瑜 中小企業

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