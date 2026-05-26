毒駕暴增 綠委質疑藍白刪凍預算 林沛祥：民進黨執政只會推卸責任

毒駕致死頻傳，民進黨立委林楚茵昨呼籲朝野加速修法提高刑責，並質疑藍白審查去年度預算時，大幅刪減、凍結警政及查驗經費。國民黨團書記長林沛祥反批，毒駕相當於非常嚴重的酒駕，民進黨正在執政這個國家，卻只想推卸責任，只會譴責在野黨嗎，政府應該做的事「向毒品宣戰」。

林沛祥說，遺憾現在政府第一時間遇到問題，不是想辦法透過政策跟制度修正， 反而一直引導風向，把所有的事都歸罪於在野黨監督，對這種帶風向言論，深感遺憾。

林沛祥指出，毒駕是直接影響到用路，而喪屍煙彈主要成分依託咪酯，原本是抗憂鬱症的藥物，直接到腦部刺激你的腦神經，且脂溶性高，抽完後十分鐘之後再抽一次，有些時候過量就會爆，產生抽搐狀態。本來依託咪酯在2024年的時候是三級毒品，後來立委吳宗憲主動提案把第三級毒品更換成第二級毒品。

林沛祥表示，這也是為何他們要盡速修法，不能等政府慢慢來，政府應該做的事「向毒品宣戰」，別再動不動就是國家隊，行政院應統籌法務部、內政部、教育部、數發部、交通部、衛福部一起向毒品宣戰。而不是在帶風向說藍白大砍預算，民進黨正在執政這個國家，卻只想推卸責任，這是一個負責任的國家該做的事情嗎？

林沛祥不滿地說，毒駕相當於非常嚴重的酒駕，難道政府不能讓國人安心一點嗎？只會譴責在野黨嗎？這就是執政的在做的事情嗎？他認為大家都有個想法「什麼時候我們國家變成這個樣子？憑什麼？」

國民黨立委羅廷瑋說，2023年首次有依託咪酯被檢驗出，2024年檢出數量已經是前一年的126倍，案件數是持續攀升，跟刪減預算無關。網路上惡意指摘藍白預算，但凍結理由卻被故意遮掩，完全針對相關機關對於媒宣費濫用、檢討預算的執行率是否有達成，是為國人把關辛苦納稅錢，並不是惡意的刪減。