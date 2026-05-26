藍委喊毒駕最重處死刑！沈伯洋稱先做好「這件事」 否則罰再多都沒用

近日接連發生毒駕車禍重大傷亡事件，行政院長卓榮泰指示檢討修法研議提高刑責，藍營立委喊出毒駕致死判死刑。民進黨台北市長參選人沈伯洋表示，重點應是要有大量警力臨檢，更喊話地方政府應先減少警察協辦業務，並鎖定學校周邊為巡檢熱點，保護學童。

沈伯洋表示，毒駕要能夠抓得到重點在於臨檢，如同酒駕就算刑責再重抓不到也沒任何意義，需要大量警力做臨檢，但台北市警力是否足夠也是實質問題，現在警察有很多地方協辦業務，業務太多就沒辦法去做相關執法，市府應去思考怎麼去讓警察不要有過多的行政負擔。

沈伯洋也提醒，臨檢應要找出精準熱點，包含家長期盼能保護小孩，學校附近也不應出現這些毒品，應將校園周邊不管300、500公尺內作為熱點來保護學童。