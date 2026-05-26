蔣萬安稱北士科用電關鍵在能源政策 沈伯洋反嗆：變電所已拖一年

近日北士科用電議題引發各界關注，就連黃直言台灣需要更多電，台北市長蔣萬安劍指中央直指根本問題是能源政策。民進黨台北市長參選人沈伯洋反嗆，能源與變電所是兩件事，台電已提出多種方案供應北士科所需電力，但需要變電所，北市府卻拖了一年，屆時輝達進駐若未完工，恐讓招商變困難。

輝達執行長黃仁勳近日來台，明更將到北士科T17、T18預定地舉辦輝達台灣員工大會，更將與市長蔣萬安合體，不過黃昨天受訪聲稱台灣的製造業正在快速發展，需要更多的電力，「如果沒有能源，就無法實現經濟成長」，蔣萬安昨更點名，根本問題在於國家整體的能源政策。藍營更批評反核的沈伯洋是「絆腳石」。

沈伯洋強調，檢討能源政策跟檢討變電所是兩件事，他一直以來都是在講北士科發展需要變電所，很大的一個原因是因為，從一開始前市長郝龍斌認為是120百萬瓩到後來150百萬瓩，現在變成200百萬瓩，這些量能台電都是可以供應，但供電就需要變電所。

沈伯洋也提到，昨天黃仁勳也說台灣需要更多電力，如果沒有能源，就無法實現經濟增長，而台電也提出各式各樣供電方案給北市府，但北市府卻拖了一年，如果能等到輝達進駐變電所都還沒辦法完成，招商可能會非常困難。