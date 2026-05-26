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夫楊文嘉中風矛頭對黃國昌 黃光芹：放任「館長化」路線入侵民眾黨

聯合報／ 記者王小萌/台北即時報導
政治評論員黃光芹。圖／引用自黃光芹臉書
政治評論員黃光芹。圖／引用自黃光芹臉書

民眾黨日前爆發2026地方選舉提名風波，媒體人黃光芹日前在節目上砲轟民眾黨主席黃國昌，更爆出多項內幕。黃光芹昨日起在社群媒體展開連載，敘述與黃國昌過去恩怨累積。她今日指出，只因她訪問時提及「館長中國認同對民眾黨衝擊」，就連續受網軍攻擊幾個月，更導致她先生楊文嘉情緒受波動因而中風。黃國昌令民眾黨「館長化」，說館長是第三顆太陽，何必謙虛？

黃光芹表示，726首波大罷免結束後3天，她針對「館長」陳之漢站台時一再提及的中國認同問黃國昌，「大罷免儼然成為你兄弟的西進投名狀，是否衝擊到民眾黨的核心價值和路線？並沒有看到貴黨有任何態度？」這題她原汁原味列在訪綱上，訪問前還特別問黃國昌可不可以問？黃說可以。回答時，黃國昌4分之3的時間都在為館長辯護，只說了一句「我們都是中華民國國民」。在此之前早有媒體提出質疑，未料館長仍雷霆大發，認為她在火烤黃國昌，在對岸緊急開直播，罵她下流。

黃光芹回顧，從當晚開始，一連好幾個月，她的三個節目，和楊文嘉晚上的直播節目，每天被狂洗版，除了民眾黨的支持者和館粉之外，不乏對岸大量的網軍攻擊，她只好被迫關閉留言功能。期間，她還遭遇退訂、檢舉、要來賓拒上等抵制，兩岸紅統直播主、側翼、粉專更是聯合作戰，工作人員並且告知，館長曾跑到朱學恆的公司揚言收購節目，要她滾蛋。

黃光芹指出，楊文嘉9月底結束直播返家，眼見館長言論從中國人論、當歸、武統、斬首，並赴天安門廣場看五星旗升旗，民眾黨非但沒有切割，還與館長抱得更緊。從館長、黃國昌左右護法迎接柯文哲出看守所，到柯文哲、黃國昌推薦館長的商品，民眾黨到館長的健身房辦活動。最扯的是，當館長身陷員工爆料風波時，民眾黨青年部還一度發起上街頭聲援。屆此，民眾黨路線已嚴重偏移，楊文嘉敬而遠之；但連續幾個月下來，情緒受到波動，11月初就中風了。

黃光芹說，柯文哲剛從看守所出來不久，聽聞楊文嘉住院說要來看。她在電話中控訴館長、黃國昌種種作為，柯文哲回應，「如果有人令妳痛苦，不要理會就好。」後來柯文哲有來關心，她沒有告知黃國昌，但黃找到管道自己摸來，一屁股坐下，開門見山說「其實館長也很慘」。再怎麼樣，她感謝黃國昌的關心。

黃光芹指出，楊文嘉復健期間，黃國昌兩度透過她邀請楊，幫黃新北市長選舉站台，她均以洋文嘉身體尚未復原婉拒。還好沒有答應，因為她後來赫然發現，黃竟同時邀了館長。是真不懂、還是假不懂？怎麼可以幹出這種事。她去年11月底結束在朱學恆平台晚上的直播，在送周榆修離去之前跟周說，「有一天，我會討回來」。周很錯愕，但懂她在說什麼。

黃光芹提到，之後，黃國昌再次接受她的專訪，時力黃昔日幕僚判斷，黃的下一步，是想繼鄭麗文之後訪中。她半信半疑，趁專訪時問黃，黃果然上車，質疑賴清德可以邀習近平喝珍珠奶茶，黃國昌為何不可？只是黃還是黑名單。發稿時出了點小差錯，新聞並未擴散。一個禮拜後，她看黃上王淺秋節目，主動延續這個話題，新聞炸翻天。她想，黃國昌應該真的很想去，這也是她上周五跟黃叫陣，「你如果去，不帶館長去就是卒仔」的前因。

黃光芹表示，黃國昌後來的新北市長選舉，時不時以館長作為號召，要不「漢我遊新北」、要不帶著小雞吃喝。與館長一起「戲街」，不叫做選舉，最重要的是，黃國昌把標舉「一國兩制」的館長當吸票機，作風之大膽，前所未見。黃究竟想把民眾黨帶到哪裡去？

黃光芹說，館粉與民眾黨的支持者高度重疊，館長與黃國昌焦不離孟、孟不離焦，已不是一句「大家交朋友」可唬弄。相對地，黨主席放任紅統路線入侵，令民眾黨「館長化」，昭然若揭。昔日兩人反紅媒，今日兩人不反紅統，不令人覺得諷刺？不管兩人是獨、是統，支持者都亦步亦趨，也是一絕。民眾黨怎麼會只有兩個太陽？柯、黃之外，館長是第三顆太陽，何必謙虛？

黃光芹 黃國昌 館長

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