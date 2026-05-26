陳玉珍主張藉兩岸模糊把歸還大陸海漂垃圾 彭啓明：十幾年前做沒成功

針對金門垃圾轉運台灣費用高昂且補貼遭取消，國民黨立委陳玉珍今在立法院質詢，環境部長彭啓明建議規畫在地小型氣化爐處理。陳玉珍主張，可利用兩岸一中憲法的模糊空間與兩岸人民關係條例，將金門垃圾轉運大陸處理，至於大陸海漂垃圾則以「歸還物」名義運回，彭啓明回應將討論過去測試失敗的原因。

陳玉珍問，根據「醫師法」第28條第一項第六款，「外國醫事人員於教學醫院接受臨床醫療訓練或從事短期臨床醫療教學，且符合第41條之7第4項所定辦法中有關許可之地點、期間及執行醫療業務應遵行之規定。」及第41條之7的「外國醫事人員」，是否包含中國大陸的醫事人員？

衛福部長石崇良說，對於醫師法這兩條所謂「外國醫事人員」的解釋，要對應到醫師法第4條的應考資格，所稱的「國外」醫學大學或獨立學院的應考資格，不包含中國大陸地區。所以回溯這兩條的立法意旨，合併起來看，在第28條第一項第六款的外國醫事人員，是指我國可承認學歷、能夠符合應考資格的外國醫事人員。

陳玉珍說，她提案修法「離島建設條例」，寫到國際醫療特區、外國醫事人員，網上謠言就說要開放大陸醫事人員等。

陳玉珍質詢又問，知道金門垃圾現在都怎麼處理嗎？彭啓明說，金門垃圾減量做得很好，目前是環境部有出一點錢，協助來轉運到台灣來。陳說，轉運到台灣也不是好方法，如果能在地處理才是好的方法，且轉運到台灣現在費用愈來愈貴，且有的縣市也不收。彭啓明回「是。」

陳玉珍說，費用現在又不出了，因為財劃法的關係？彭啓明說，對，沒錯。陳質疑，就讓把這些垃圾放給當地自生自滅？彭回，如果金門努力在減量，本身如果有些好的技術的話，其實應該可以在地再處理的，但是要有些新的做法，例如可以做些小型的氣化爐，因為金門垃圾量沒有很多，要蓋大型焚化爐不划算，應該是用小的氣化爐做處理。

陳玉珍質疑，有業者願意嗎？彭啓明回，是，用小型的氣化爐，可能有一些機會，環境部會來規畫。陳再質疑，「你們這幾年到底有幫我們做了什麼事？沒有啊，你看我們的垃圾全部都要自己處理。那我跟你說，不然的話我們把它運到中國大陸去啊。」彭說，不能送到中國大陸，因為「巴塞爾公約」。

陳玉珍說，巴塞爾公約是指國與國之間的關係，這一國不能運到另外一國，在中華民國憲法就不是這樣子。應運用這個模糊空間，中國大陸也不會這樣認為是國與國關係，送到大陸去，大陸也願意收。彭啓明說，他知道陳的意思，但大陸的海飄垃圾也滿多的。

陳玉珍說，在兩岸模糊、一中憲法情況下，不管民進黨政府承不承認，但憲法是這樣規定，也有兩岸人民關係條例。垃圾就很多，大陸漂過來的用歸還物還回去。這樣可不可行？以前也做過。彭啓明說，這要討論，以前做過測試一次，十幾年前做過一次，但是沒有成功，沒有成功的原因是什麼會再來討論。陳說，利用模糊地帶把大陸的垃圾還回去，也減少處理費用。