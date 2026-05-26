快訊

中年婦女爽中威力彩頭獎6.7億 豪捐1億元做公益

日職／「玷污巨人監督名聲」 阿部慎之助施暴女兒請辭下台

從叛逆少年蛻變潤泰總裁 尹衍樑因昔日恩師王金平1句話翻轉人生

聽新聞
0:00 / 0:00

陳玉珍主張藉兩岸模糊把歸還大陸海漂垃圾 彭啓明：十幾年前做沒成功

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
針對金門垃圾轉運台灣費用高昂且補貼遭取消，國民黨立委陳玉珍今在立法院質詢，環境部長彭啓明建議規畫在地小型氣化爐處理。陳主張，可利用兩岸一中憲法的模糊空間與兩岸人民關係條例，將金門垃圾轉運大陸處理，至於大陸海漂垃圾則以「歸還物」名義運回，彭回應將討論過去測試失敗的原因。圖／截自立法院直播
針對金門垃圾轉運台灣費用高昂且補貼遭取消，國民黨立委陳玉珍今在立法院質詢，環境部長彭啓明建議規畫在地小型氣化爐處理。陳主張，可利用兩岸一中憲法的模糊空間與兩岸人民關係條例，將金門垃圾轉運大陸處理，至於大陸海漂垃圾則以「歸還物」名義運回，彭回應將討論過去測試失敗的原因。圖／截自立法院直播

針對金門垃圾轉運台灣費用高昂且補貼遭取消，國民黨立委陳玉珍今在立法院質詢，環境部長彭啓明建議規畫在地小型氣化爐處理。陳玉珍主張，可利用兩岸一中憲法的模糊空間與兩岸人民關係條例，將金門垃圾轉運大陸處理，至於大陸海漂垃圾則以「歸還物」名義運回，彭啓明回應將討論過去測試失敗的原因。

陳玉珍問，根據「醫師法」第28條第一項第六款，「外國醫事人員於教學醫院接受臨床醫療訓練或從事短期臨床醫療教學，且符合第41條之7第4項所定辦法中有關許可之地點、期間及執行醫療業務應遵行之規定。」及第41條之7的「外國醫事人員」，是否包含中國大陸的醫事人員？

衛福部長石崇良說，對於醫師法這兩條所謂「外國醫事人員」的解釋，要對應到醫師法第4條的應考資格，所稱的「國外」醫學大學或獨立學院的應考資格，不包含中國大陸地區。所以回溯這兩條的立法意旨，合併起來看，在第28條第一項第六款的外國醫事人員，是指我國可承認學歷、能夠符合應考資格的外國醫事人員。

陳玉珍說，她提案修法「離島建設條例」，寫到國際醫療特區、外國醫事人員，網上謠言就說要開放大陸醫事人員等。

陳玉珍質詢又問，知道金門垃圾現在都怎麼處理嗎？彭啓明說，金門垃圾減量做得很好，目前是環境部有出一點錢，協助來轉運到台灣來。陳說，轉運到台灣也不是好方法，如果能在地處理才是好的方法，且轉運到台灣現在費用愈來愈貴，且有的縣市也不收。彭啓明回「是。」

陳玉珍說，費用現在又不出了，因為財劃法的關係？彭啓明說，對，沒錯。陳質疑，就讓把這些垃圾放給當地自生自滅？彭回，如果金門努力在減量，本身如果有些好的技術的話，其實應該可以在地再處理的，但是要有些新的做法，例如可以做些小型的氣化爐，因為金門垃圾量沒有很多，要蓋大型焚化爐不划算，應該是用小的氣化爐做處理。

陳玉珍質疑，有業者願意嗎？彭啓明回，是，用小型的氣化爐，可能有一些機會，環境部會來規畫。陳再質疑，「你們這幾年到底有幫我們做了什麼事？沒有啊，你看我們的垃圾全部都要自己處理。那我跟你說，不然的話我們把它運到中國大陸去啊。」彭說，不能送到中國大陸，因為「巴塞爾公約」。

陳玉珍說，巴塞爾公約是指國與國之間的關係，這一國不能運到另外一國，在中華民國憲法就不是這樣子。應運用這個模糊空間，中國大陸也不會這樣認為是國與國關係，送到大陸去，大陸也願意收。彭啓明說，他知道陳的意思，但大陸的海飄垃圾也滿多的。

陳玉珍說，在兩岸模糊、一中憲法情況下，不管民進黨政府承不承認，但憲法是這樣規定，也有兩岸人民關係條例。垃圾就很多，大陸漂過來的用歸還物還回去。這樣可不可行？以前也做過。彭啓明說，這要討論，以前做過測試一次，十幾年前做過一次，但是沒有成功，沒有成功的原因是什麼會再來討論。陳說，利用模糊地帶把大陸的垃圾還回去，也減少處理費用。

彭啓明 陳玉珍 大陸

延伸閱讀

影／公布事證！蕭、王多次往返大陸 金溥聰：馬英九看新聞才知

黃齊元／現狀已變 川習會的和平契機

曝太太落淚勸別開記者會 金溥聰哽咽：不能不管馬英九

馬英九基金會提事證…李德維稱「難認貪汙」 反批用低智商手法指控三人小組

相關新聞

家庭主婦月領5千元7月1日能上路？石崇良：須視立院審查進度

賴清德總統日前拋出未來參加國民年金的家庭主婦每個月可領新台幣5000元，引起外界討論。衛福部長石崇良今表示，此次是老農津貼、國民年金及六大福利津貼一併調升23.5％，待國民年金修法在立法院完成三讀就會盡速上路。

黃仁勳關切台灣電力 卓揆掛保證：2032前供應無虞

輝達執行長黃仁勳喊話，台灣製造業快速發展，需要更多電力，「若沒有能源，就無法實現經濟成長」。行政院長卓榮泰26日在立法院受訪指出，台灣對全世界產業有責任，務必提供乾淨且穩定無虞的電力供應，政府正推動二次能源轉型，到2032年前，用電需求不會不足。

民眾黨林昭印遭爆賴酒店小姐出場費 周榆修：尊重中評會調查

迎戰2026年地方選舉，民眾黨中央委員林昭印有意挑戰桃園市議員，如今遭到爆料「外框小姐」裝傻賴帳被催債。民眾黨秘書長周榆修今天表示，作為黨內獨立行使職權的機關，一切尊重民眾黨中評會的決議，民眾黨目前暫停桃園市中壢選區議員提名作業。

基金會風波延燒 藍黨團：不方便評論 盼馬英九能好好的

馬英九基金會風暴擴大，國安會前秘書長金溥聰等人昨提出前執行長蕭旭岑、王光慈涉違財政紀律的事證，引發熱議。對此，國民黨團書記長林沛祥說，盼前總統馬英九能夠好好的，畢竟現在已經卸任，他對國家有很多很多的貢獻，期待馬英九能好好休息。

影／北士科用電問題互槓 沈伯洋批北市府「變電所一直拖」

輝達進駐北士科、黃仁勳訪台讓AI用電議題再度被關注，台北市長蔣萬安認為，根本問題在於國家整體的能源政策。民進黨台北市長參選人沈伯洋上午出席台灣客社活動受訪時表示，檢討能源政策跟檢討變電所是兩件事情。

鍾佳濱、陳培瑜推無人載具特別條例：促中小企業轉型建在地供應鏈

民進黨立委鍾佳濱、陳培瑜今天表示，已送出「無人載具產業創建條例」草案 ，鍾佳濱表示，台灣應善用龐大的中小企業製造能力與半導體、AI 優勢，透過排除既有法規限制並匡列特別預算，在最短時間內打造下一座護國新神山。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。