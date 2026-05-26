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身陷馬辦風暴 蕭旭岑赴杭州出席浙江台灣周開幕式

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨副主席蕭旭岑今上午出席杭州「2026浙江、台灣合作周」開幕式。圖／國民黨提供
國民黨副主席蕭旭岑今上午出席杭州「2026浙江、台灣合作周」開幕式。圖／國民黨提供

國民黨副主席蕭旭岑今上午出席杭州「2026浙江、台灣合作周」開幕式。他在致詞表示，國民黨兩岸路線的目標，就是努力推動兩岸關係和平發展，促進台灣社會繁榮興旺。簡言為「和平興台」。兩岸雙方應努力強化民族認同與增進政治互信，實現互利共贏，必將有助於促進台灣與浙江的融合發展，增進雙方共同福祉。

蕭旭岑指出，今年4月10日，中共總書記習近平和國民黨主席鄭麗文的會面、對話，指引了兩岸關係和平發展的方向和途徑，受到兩岸各界和國際媒體的高度矚目。國共兩黨領導人的對話與成果，非常值得兩岸各界的支持與肯定。

蕭旭岑說，國民黨當前兩岸路線的目標，就是與兩岸各界及有關各方持續努力，推動兩岸關係和平發展，促進台灣社會繁榮興旺。簡而言之可以概括為「和平興台」。為了推動這個目標，他認為有兩項要件，是需要兩岸雙方、浙台兩地特別重視和戮力維護的。一是強化民族認同；二是增進政治互信，就是「堅持九二共識、反對台獨」。

蕭旭岑說，兩岸人民同為炎黃子孫、同屬中華民族，都受中華文化薰陶。從民族意識的角度來說，兩岸人民都是中國人、都是一家人。台灣在日據時期，連橫撰寫鉅作「台灣通史」，開門見山就提出「台灣之人，中國之人也」。因此，從民族認同的立場出發，我們完全可以說，道道地地的台灣人，也是堂堂正正的中國人。

蕭旭岑說，兩岸在近代歷史上，基於中國人的立場，有守護家園、傳承文化，抵抗外敵入侵、挽救民族危亡的共同經歷。連橫曾在杭州瑪瑙寺居住，並研究整理文史資料，致力於保存台灣的中華文脈。抗戰期間，李友邦將軍在浙江金華成立「台灣義勇隊」，為抗戰勝利和台灣光復做出了不朽貢獻。

他說，這都是浙江和台灣，非常寶貴的情感連結和歷史記憶。珍惜共同淵源、發揚共同記憶，強化大陸和台灣同屬一個民族、共享一個文化的認知，兩岸人民的和諧相處，會更有感情基礎。

蕭旭岑也提到，九二共識是上世紀九十年代初，兩岸為了打破僵持，從雙方各自的法律、法規和體制淬鍊出來的智慧結晶，兩岸得以求同存異，進而展開協商。而反對台獨，本來就符合台灣自己所有的規定。

蕭旭岑說，兩岸的法律、法規和體制，都是用一個中國架構來定位兩岸關係，不是國與國關係，這是非常清楚的現實。只要尊重這個現實，雙方有政治互信，兩岸進行對話協商，就會有政治基礎。過去三十多年，台灣經歷過幾次政黨輪替，兩岸關係也隨之起伏。歷史經驗證明，民族認同與政治互信始終是兩岸關係和平發展的根本性保證。

蕭旭岑說，浙江和台灣主要有以下三個方向，可以共同來努力，包括致力守護中華歷史、弘揚中華文化；致力增進共同福祉、推動交流合作；致力邁向美好兩岸、強化民生樂利。

蕭旭岑說，浙江省歷史悠久、人文薈萃，在文化和旅遊方面，對台灣民眾具有獨特吸引力。像是歷史劇「太平年」的熱播，就引發不少文史愛好者，對於吳越國的興趣和認識。浙江和中國國民黨也有深厚淵源，南潯古鎮、莫干山，還有奉化，這都是他們必須拜訪的景點。兩岸人民的歷史情懷和文化美感是相通的，浙江只要持續發揮優勢，必能引發浙台兩地民眾深度共鳴，促成兩岸心靈契合。

蕭旭岑說，浙江台灣周自2013年以來，舉辦了12屆，推動浙台雙方多個領域的交流，已經成為兩岸經貿合作的重要平台，累積了非常豐碩的成果。浙台兩地應該在既有成果的基礎上，加大交流合作，加強產業對接，必定會提升兩地經濟利益，增進雙方共同福祉。

他也提到，台商台胞在大陸的生活發展，是國民黨長期以來非常關心的議題。今年合作周的重要目標，是通過科技和產業創新融合，引領台商台企加快轉型升級，這是他們非常重視的方向。幾個產業對接會，像是人工智慧、高端製造、生物醫藥、文化旅遊等項目，都是具有前瞻性的領域，攸關中華民族振興的前程，以及兩岸民生樂利的願景，更是樂觀其成。希望浙江和台灣持續發揮自身優勢，實現互利共贏，必將有助於促進兩地融合發展，打造兩岸未來共同家園。

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