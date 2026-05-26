毒駕提高罰則！卓揆已責請法務部著手研議提高刑罰

毒駕問題備受關注，行政院長卓榮泰26日表示，對於刑罰提高應是社會大眾的共同要求，以責請法務部與其他部會共同研究，如何在所有刑罰衡平性的原則底下，務必要提高各種刑罰，從源頭、行為稽查、到犯罪之後的各種刑罰，全面做更嚴厲的檢討。

近日接連發生毒駕車禍重大傷事件，行政院長卓榮泰指示檢討修法，研議提高刑責，民進黨立委著重從源頭打擊、加強查緝，防堵流入市面；國民黨立委主張毒駕、酒駕分流修法，並主張毒駕致死最高判死刑。

卓榮泰指出，他跟所有的國人一樣，非常痛心這類的毒駕行為在過去這段時間日益增多，已請法務部、內政部、警政署跟所有的相關單位跟部會，共同進行研商；同時也請地方政府一起加強，在行為人的稽查方面一定要更為落實；政府也會從源頭的管理，就毒品的進口、氾濫以及它的整個管制來加強管理。

至於刑罰的提高，卓榮泰則說，這應該是社會大眾共同的要求，已經請法務部跟所有的部會來研究，如何在所有刑罰衡平性的原則底下，務必要提高各種刑罰，以及對行為人及相關人所有法律的嚴格要求，那才能夠進一步做到遏止的作用。因此從源頭、行為稽查、到犯罪之後的各種刑罰，都全面來做更嚴厲的檢討。