民眾黨林昭印遭爆賴酒店小姐出場費 周榆修：尊重中評會調查

馬英九基金會風暴擴大，國安會前秘書長金溥聰等人昨提出前執行長蕭旭岑、王光慈涉違財政紀律的事證，其中指控王光慈過去一年經常避見馬英九，為躲他還到茶水間、廁所，甚至桌子底下。三人調查小組李德維表示，約詢時有聽到相關陳述，很震驚，他不去證實怎麼樣，但在跟王約談時，她的狀況「並不好。」

2026-05-26 09:35