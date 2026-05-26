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民眾黨林昭印遭爆賴酒店小姐出場費 周榆修：尊重中評會調查

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨中央委員林昭印。本報資料照片
民眾黨中央委員林昭印。本報資料照片

迎戰2026年地方選舉，民眾黨中央委員林昭印有意挑戰桃園市議員，如今遭到爆料「外框小姐」裝傻賴帳被催債。民眾黨秘書長周榆修今天表示，作為黨內獨立行使職權的機關，一切尊重民眾黨中評會的決議，民眾黨目前暫停桃園市中壢選區議員提名作業。

鏡週刊報導，2024年總統及立委選舉期間，民眾黨桃園黨部前主委林昭印、前副主委黃成峻接受時任民眾黨中央委員咼昇華邀約赴酒店消費，林昭印逕自「外框」坐檯小姐卻積欠帶出場的「外框」費用，直到10個月後被告狀到中央黨部才還款，民眾黨中評會已經接獲相關檢舉。

民眾黨立法院黨團今天舉行例行會議，針對林昭印遭爆「外框小姐」裝傻賴帳被催債，民眾黨主席黃國昌受訪時說，相關細節由周榆修對外說明。

周榆修表示，該案交由民眾黨中評會中立調查，「作為黨內獨立行使職權的機關，我們就尊重中評會的決議，一切以中評會最後調查為主」，民眾黨採取最高標準看待此事，目前已經暫停桃園市中壢選區議員提名作業。

周榆修 民眾黨 中央黨部 桃園市選舉

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