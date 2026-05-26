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藍委喊毒駕致死判死 卓榮泰：研究刑罰衡平性、提高法律要求

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／本報資料照片
行政院長卓榮泰。圖／本報資料照片

近日接連發生毒駕車禍重大傷事件，卓榮泰指示檢討修法研議提高刑責，藍營立委喊出毒駕致死判死刑。卓榮泰說，他和國人一樣，對毒駕行為日益增多感到痛心，他已請法務部、內政部、警政署等單位研商，也請地方政府加強落實行為人稽查，政府也會從源頭管理，就毒品進口、氾濫及管制加強管理。

國民黨立委洪孟楷認為，毒蟲駕車致死罪大惡極，應把死刑納入法律，用最嚴正的態度警告所有人，別心存僥倖。他提出三項修法方向，要求法務部、內政部盡速提出對案，包括毒駕致死，最高判處死刑入法、毒駕查獲，直接沒入車輛、毒駕同車乘客，也應負刑責。

對於刑罰提高，卓榮泰說，這是社會大眾的共同要求，已請法務部跟所有部會研究，如何在所有刑罰衡平性的原則底下，務必提高各種刑罰及對行為人及相關人的嚴格法律要求，才能進一步遏止。從源頭到行為的稽查，到犯罪之後的各種刑罰，都全面來做更嚴厲的檢討。

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毒駕 卓榮泰 法務部

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