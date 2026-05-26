賴總統拋5千成長津貼 卓榮泰：預計1、2天內有具體內容

賴清德總統拋出「0到18歲普發5000元成長津貼」，針對研議進度，行政院長卓榮泰26日在立法院受訪指出，此津貼是「台灣人口對策新戰略」的一部分，已規劃大半年以上，目前已進入執行細節的最後階段，正在確認如何由各部會推動，預計1、2天內有更具體的結果，期待本周內向國人報告詳細、具體的推動內容與時程。

賴總統在就職二周年談話中釋出政策禮包，他說，面對解決少子女化挑戰，政府近日將提出「台灣人口對策新戰略」家庭支持篇，其中一項是提供0到18歲成長津貼，每人每月5000元。

卓榮泰當時表示，行政院已研提「0至18歲全程支持計畫」，最快明年起，提供0到18歲每人每月5000元成長津貼。其中，0歲至6歲階段，每月5000元讓家長運用，協助家長照顧下一代。6歲至18歲階段，卓榮泰說，希望家長能將成長津貼的一半納入孩子未來基金，孩子18歲成年時，就有36萬元成長基金運用，可減輕學貸負擔或作為創業第一桶金。