家庭主婦月領5千元7月1日能上路？石崇良：須視立院審查進度

賴清德總統日前拋出未來參加國民年金的家庭主婦每個月可領新台幣5000元，引起外界討論。衛福部長石崇良今表示，此次是老農津貼、國民年金及六大福利津貼一併調升23.5％，待國民年金修法在立法院完成三讀就會盡速上路。

石崇良表示，政府目前共有八大社會福利津貼，其中老農年金與國民年金部分，因涉及母法修訂，須待相關法律完成修法後才能發放；其餘六大社會福利津貼，則可透過行政命令調整。此次規劃將所有福利津貼一併調升23.5％，目前國民年金修法已在立法院完成委員會審查，盼能盡速完成二、三讀並上路實施。

針對賴總統是否「講太快」，導致外界認為只要家庭主婦都可領取5000元。石崇良指出，一般民眾的通念就是「家庭主婦沒有其他職業保險」，因為沒有職業保險，所以落入國民年金的保險對象，自然就會符合年金給付條件。至於7月1日能否如期上路，他表示，仍須視立法院審查進度而定；目前國民年金修法已完成委員會審查，待二、三讀通過後，若能在本會期完成，政府將盡速編列預算並辦理給付。