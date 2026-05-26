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家庭主婦月領5千元7月1日能上路？石崇良：須視立院審查進度

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
衛福部長石崇良。圖／聯合報系資料照片
衛福部長石崇良。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統日前拋出未來參加國民年金家庭主婦每個月可領新台幣5000元，引起外界討論。衛福部長石崇良今表示，此次是老農津貼、國民年金及六大福利津貼一併調升23.5％，待國民年金修法在立法院完成三讀就會盡速上路。

石崇良表示，政府目前共有八大社會福利津貼，其中老農年金與國民年金部分，因涉及母法修訂，須待相關法律完成修法後才能發放；其餘六大社會福利津貼，則可透過行政命令調整。此次規劃將所有福利津貼一併調升23.5％，目前國民年金修法已在立法院完成委員會審查，盼能盡速完成二、三讀並上路實施。

針對賴總統是否「講太快」，導致外界認為只要家庭主婦都可領取5000元。石崇良指出，一般民眾的通念就是「家庭主婦沒有其他職業保險」，因為沒有職業保險，所以落入國民年金的保險對象，自然就會符合年金給付條件。至於7月1日能否如期上路，他表示，仍須視立法院審查進度而定；目前國民年金修法已完成委員會審查，待二、三讀通過後，若能在本會期完成，政府將盡速編列預算並辦理給付。

石崇良 家庭主婦 國民年金

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