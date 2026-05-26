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李德維秀馬以南傳訊 要金溥聰「停止傷害馬英九」

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傳王光慈對馬英九下跪磕頭還送醫 李德維坦言聽聞陳述「很震驚」

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
馬英九基金會三人調查小組發言人李德維。圖／本報資料照
馬英九基金會三人調查小組發言人李德維。圖／本報資料照

馬英九基金會風暴擴大，國安會前秘書長金溥聰等人昨提出前執行長蕭旭岑王光慈涉違財政紀律的事證，其中指控王光慈過去一年經常避見馬英九，為躲他還到茶水間、廁所，甚至桌子底下。三人調查小組李德維表示，約詢時有聽到相關陳述，很震驚，他不去證實怎麼樣，但在跟王約談時，她的狀況「並不好。」

李德維今在「千秋萬事」廣播專訪時指出，所謂「惡奴欺主」的指控非常嚴重，三人小組在約談時，當事人也說出了一段非常心酸的故事，那是對方所陳述的事實或一段過程，他倒覺得這部分公說公有理、婆說婆有理，從這一面看的是惡奴欺主，但從另一個角度來看，很可能是職場霸凌、長官對下屬的欺壓。

有媒體報導指，王光慈不只被掐脖，還下跪磕頭，甚至休克送醫，目前有重度憂鬱症在治療當中。李德維說，約談時確實有聽到相關陳述，包括就醫紀錄、下飛機以後送醫院等相關情形，三人小組都有所了解，也從另外約談的人去了解狀況來比對，但不做主觀推斷，容他有點保留，「在這邊我們也不好講太多。」

對於馬英九基金會先前否認動手掐脖子的傳聞，李德維說，這件事還是多了解情況以後再說，可能更恰當，他自認是比較了解更多狀況的人，但他選擇保留不說，希望馬辦可以提出更多人證，可能比較好。

馬英九基金會前執行長王光慈。圖／本報資料照
馬英九基金會前執行長王光慈。圖／本報資料照

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