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立院將審失智症基本法 卓榮泰質疑：僅針對一症狀符合社會需要？
台灣進入超高齡社會，立法院28日將審議朝野所提「失智症基本法」草案。行政院長卓榮泰26日在立法院受訪指出，政府將加大力道為失智現象進行各種層級的防護，但針對一種症狀提出基本法是否符合社會需要，值得討論。
立法院社會福利及衛生環境委員會排定周四審查國民黨團、台灣民眾黨團，及民進黨立委林月琴等19人，分別提出的3版「失智症基本法」草案。其中3版均提出在行政院層級建立跨部會推動機制，並由行政院長擔任召集人。
對此，卓榮泰指出，為因應各年齡層日益增多的失智症現象，政府會持續且專業進行防治，以及必要的社會跟醫療整備，政府會持續加大力道做各種層級的防護。
卓榮泰也說，但就一種症狀的態樣就成立所謂的基本法，是不是符合整個社會的需要？或者是基本法的真正的意義，是否應該更嚴格來遵守，這個部分應該更值得討論。
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