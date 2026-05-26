陽光行動／出行障礙 過馬路跟號誌賽跑

超高齡社會來臨，長者走出家門就充滿挑戰，走在騎樓要小心路面不平跌倒、穿越斑馬線要和號誌秒數「賽跑」，上下公車也可能跌一跤，這些長者外出的日常，正考驗政府和社會如何為高齡社會做好準備。

「騎樓路面起起伏伏，走起來要非常小心。」住北市萬華區的七十歲陳女士說，北市騎樓和人行道等步行空間還算不錯，騎樓整平率突破八成。她和家人到外縣市旅遊，不少市區連人行道都沒有，很多騎樓因為設攤、高低差距大根本走不了，有的甚至像爬陡峭的小山。

內政部國土署統計全國市區道路人行道普及率約四成八，過半路段沒行人專用空間，行人須與車爭道。國土署去年要求各縣市提報今年度騎樓整平計畫，一度有七縣市未提報。文化大學景觀系教授郭瓊瑩說，台灣要擺脫行人地獄汙名還有長路要走，這樣的步行環境如何面對高齡社會？

許多長者反映過斑馬線的號誌秒數過短，讓人壓迫。邁入超高齡的台北市，一般號誌以每走一公尺一秒為計算單位設定秒數，已盤點四十七處長輩出沒較多的公園、醫院等周邊，延長斑馬線號誌秒數，改以每○點八公尺一秒，預計今年七月底調整完畢。

交通局長謝銘鴻說，新的號誌秒數基準是以學童每秒走○點八公尺速率計算，在行人較多的商辦大樓、學校及住宅區等，也搭配行人號誌提早開啟，讓行人先通過，也顧及長者步行速率較慢的需要。

長者有敬老卡搭乘公共運輸優惠，政府也鼓勵長者別開車，但剛領到敬老卡的張姓退休小學教師發現，穿梭在南北幾個城市，公車司機仍普遍有「趕時間文化」，無形中對長者不友善。

例如北市近年平均逾兩百名乘客在公車上摔傷，公車起步猛、急煞車，以及乘客未坐穩或下車即開動的通報年逾四百件。張老師說，公車停靠位置常離路緣太遠，造成長者須走幾步路才能上車，下車時腳踩地的距離拉長，也增加跌倒的風險，這些駕駛習慣顯示還沒準備好服務高齡族群。