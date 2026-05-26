聽新聞
0:00 / 0:00

陽光行動／出行障礙 過馬路跟號誌賽跑

聯合報／ 記者邱書昱／專題報導

超高齡社會來臨，長者走出家門就充滿挑戰，走在騎樓要小心路面不平跌倒、穿越斑馬線要和號誌秒數「賽跑」，上下公車也可能跌一跤，這些長者外出的日常，正考驗政府和社會如何為高齡社會做好準備。

「騎樓路面起起伏伏，走起來要非常小心。」住北市萬華區的七十歲陳女士說，北市騎樓和人行道等步行空間還算不錯，騎樓整平率突破八成。她和家人到外縣市旅遊，不少市區連人行道都沒有，很多騎樓因為設攤、高低差距大根本走不了，有的甚至像爬陡峭的小山。

內政部國土署統計全國市區道路人行道普及率約四成八，過半路段沒行人專用空間，行人須與車爭道。國土署去年要求各縣市提報今年度騎樓整平計畫，一度有七縣市未提報。文化大學景觀系教授郭瓊瑩說，台灣要擺脫行人地獄汙名還有長路要走，這樣的步行環境如何面對高齡社會？

許多長者反映過斑馬線的號誌秒數過短，讓人壓迫。邁入超高齡的台北市，一般號誌以每走一公尺一秒為計算單位設定秒數，已盤點四十七處長輩出沒較多的公園、醫院等周邊，延長斑馬線號誌秒數，改以每○點八公尺一秒，預計今年七月底調整完畢。

交通局長謝銘鴻說，新的號誌秒數基準是以學童每秒走○點八公尺速率計算，在行人較多的商辦大樓、學校及住宅區等，也搭配行人號誌提早開啟，讓行人先通過，也顧及長者步行速率較慢的需要。

長者有敬老卡搭乘公共運輸優惠，政府也鼓勵長者別開車，但剛領到敬老卡的張姓退休小學教師發現，穿梭在南北幾個城市，公車司機仍普遍有「趕時間文化」，無形中對長者不友善。

例如北市近年平均逾兩百名乘客在公車上摔傷，公車起步猛、急煞車，以及乘客未坐穩或下車即開動的通報年逾四百件。張老師說，公車停靠位置常離路緣太遠，造成長者須走幾步路才能上車，下車時腳踩地的距離拉長，也增加跌倒的風險，這些駕駛習慣顯示還沒準備好服務高齡族群。

行人地獄 騎樓 人行道 公車

延伸閱讀

汐止區秀峰國小人行道改善 1800萬經費8月完工

淡江大橋通車首周湧人潮 新北交通局：車多緩行順暢

高雄車站路口危機 人行道缺防護網

打通「任督二脈」！高雄車站將建南北地下連通道

相關新聞

主計長：國民年金調至5000元 7月1日上路

賴清德總統昨天宣稱，未來家庭主婦每月可領5000元，引起各方矚目。主計長陳淑姿今天在立院解釋，這是配合六大社福從7月1日起調整，國民年金由每月4049元增為5000元，幅度約23.5%，今年下半年預算為84.9億元，明年將採全年度預算。財政部長莊翠雲表示，為表尊重主計總處，將以公務預算支應。

曾爭取百國免簽…前外交部長楊進添逝世享壽83歲 外交部表達誠摯哀悼

外交部今天表示，外交部前部長楊進添於今年5月24日逝世，享壽83歲。外交部長林佳龍代表外交部全體同仁向楊前部長家屬表達誠摯哀悼。

民眾黨團提修法 毒駕採連坐罰、加重刑責…陳清龍呼籲政院同步提出對案

近期接連發生毒駕車禍事件，民眾黨立法院黨團總召陳清龍今天說，毒駕零容忍，民眾黨團已經提出「道路交通管理處罰條例」修正草案，明定毒駕應採連坐罰，同時也會提案修正「刑法」加重毒駕刑責，呼籲行政院盡速提出對案啟動修法，不能再讓市民處於危險的交通環境。

陽光行動／高齡獨居租屋難 被政策法規遺忘

年過七旬的祥叔滿頭白髮，每次租屋都被房東婉拒，好不容易租到公寓隔成多間的雅房，鄰居幾乎都是外籍移工，環境潮濕陰暗，透著一股不好聞的味道，加上靠馬路，即便關窗也很吵，之後還有漏水問題房東也不理，住沒多久只能求助崔媽媽基金會。

陽光行動／出行障礙 過馬路跟號誌賽跑

超高齡社會來臨，長者走出家門就充滿挑戰，走在騎樓要小心路面不平跌倒、穿越斑馬線要和號誌秒數「賽跑」，上下公車也可能跌一跤，這些長者外出的日常，正考驗政府和社會如何為高齡社會做好準備。

陽光行動／公園隱憂 體健設施暗藏風險

政府鼓勵長者多外出活動，但長者光是走入住家附近的公園，發現多是「罐頭式」的體健設施，如何使用才有鍛鍊效益缺乏指引，甚至有人操作錯誤受傷；到公園如廁，若膝蓋不好也難用蹲式馬桶。有長者說，連到公園活動都有重重障礙，如何讓老人走到戶外活躍老化？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。