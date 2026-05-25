德國國會友台小組訪台 稱台德交往不應受大陸干涉

德國跨黨派議員團訪台，外交部長林佳龍今天午宴時表示，台灣是歐洲「再工業化」與「再武裝化」戰略目標的可信賴夥伴；德國國會友台小組主席徐德分說，台德交往不應受中國干涉，將持續推動合作深化。

外交部晚間發布新聞稿指出，林佳龍今天午宴德國國會友台小組主席徐德分（Till Steffen）所率跨黨派議員訪團一行6人，代表政府表達誠摯歡迎，以及感謝德國國會長期致力深化台德雙邊友誼與各領域實質合作。

林佳龍表示，台德是理念相近夥伴，兩國都十分重視以規則為基礎的國際秩序，感謝德國持續為維持台海和平穩定現狀發聲支持。台灣作為國際社會負責任的成員，將持續與民主友盟合作，堅定維護台海與印太區域的和平穩定，同時致力提升自我防衛能力。

林佳龍說，台德雙方近年在關鍵科技領域的合作持續蓬勃發展，台積電在德勒斯登投資設廠將進一步深化台歐民主供應鏈的韌性。台灣在半導體與先進製造領域具備關鍵優勢，是協助歐洲達成「再工業化」與「再武裝化」戰略目標的可信賴夥伴。

徐德分致詞指出，此次是近年第6度訪台，今年第2度來訪，友台小組是台灣在德國國會最堅實的支持力量。台德交往不應受中國干涉，未來將持續在國會致力推動深化台德友誼及合作。德國高度重視台海安全與深化雙方經濟及各領域合作。

徐德分強調，台德兩國同樣面對威權主義擴張威脅，雙方可相互學習，攜手合作共同強化民主韌性及經濟安全。自由民主夥伴必須堅定站在一起，訪團成員將持續在國會支持台灣並為台灣發聲。

外交部說明，訪團為這屆德國國會友台小組正式官方訪團，成員除徐德分外，另有基民黨籍副主席萊歇爾議員（Markus Reichel，另譯：萊爾榭）、左黨籍副主席艾辛議員（Mandy Eißing，另譯：艾欣）、基民黨籍議員暨前主席威爾許（Klaus-Peter Willsch，另譯：魏爾胥）、另類選擇黨籍議員克拉夫特（RainerKraft，另譯：卡福特）及國會秘書處專員碧奈特（Katerina Bienert）等6人。

外交部表示，訪團24日至30日在台期間，將晉見總統賴清德、拜會國家安全會議秘書長吳釗燮、前總統蔡英文、國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌、台中市長盧秀燕及台灣朝野立法委員，並拜會國家科學技術委員會、內政部消防署及國防安全研究院進行交流。