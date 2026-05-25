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主計長：國民年金調至5000元 7月1日上路

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
立法院財委會今天審議「115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」案，主計長陳淑姿（左）、國防部長顧立雄（中）、財政部長莊翠雲（右）出席備詢。記者潘俊宏／攝影
立法院財委會今天審議「115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」案，主計長陳淑姿（左）、國防部長顧立雄（中）、財政部長莊翠雲（右）出席備詢。記者潘俊宏／攝影

賴清德總統昨天宣稱，未來家庭主婦每月可領5000元，引起各方矚目。主計長陳淑姿今天在立院解釋，這是配合六大社福從7月1日起調整，國民年金由每月4049元增為5000元，幅度約23.5%，今年下半年預算為84.9億元，明年將採全年度預算。財政部長莊翠雲表示，為表尊重主計總處，將以公務預算支應。

立法院財政委員會與外交國防委員會，今天審查軍購特別預算。立委林德福質詢指出，賴清德總統昨宣布家庭主婦未來每月可領5,000元，外界以為是新設立津貼，但總統府隨即發新聞稿稱，是提高國民年金給付，每個人每個月5000元。目前國民年金每月可領取金額約4049元。陳淑姿回答，六大社福預計從7月1日開始調整，國民年金也會跟著由每月4049元調到5000元，增幅約23.5%，今年下半年預算為84.9億元，明年將採全年度預算。

林德福詢問，賴總統喊出0到18歲每人每月5000元成長津貼，是以年度預算編列，還是要用特別預算？陳淑姿回答，以年度預算編列。莊翠雲表示，這部分當然是尊重主計總處，用公務預算來支應。

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