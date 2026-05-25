出國未公開、編列預算 國安會：涉及國安敏感內容

有關部分立委質疑國家安全會議出國報告未公開、預算編列等情形，國安會25日表示，所有預算編列皆符合法規且循例辦理，絕無所謂規避監督問題。

國安會說明，針對出國報告未公開一事，國安相關出國計畫多涉及國防、外交及國際情勢等敏感內容，若被公開，恐影響國家利益及對外合作。此並非單一政黨執政時期始有之作法，包含2008年至2016年間亦均依循相同原則辦理，主要考量均在於維護國家安全及外交彈性，並非規避監督。

國安會依法採取多年來一貫作法，卻被質疑「出國開會不是為公務，而是為黨務」，此類說法與事實不符，更有失公允，對此感到遺憾。

對於經費流用質疑，國安會預算均依《預算法》第63條及2014年主計總處訂定之「預算法第 63 條但書規定之執行原則」辦理，立法院如授權機關科目自行調整，即得依法及依實際需求辦理支用。此為各機關長年通案作法，並無所謂規避監督或不熟悉規定情形。

國安會重申，涉及出國報告及經費流用事宜，均行之多年，非近期新增或特殊處理。感謝朝野立委歷年來正視國安工作為攸關國家整體利益，超越政黨之別，亦盼各委員支持本會議提出之本年度預算，以持續精進國安會運作，提升整體戰略應處能力，維護國家安全及民主自由。