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民眾黨團提修法 毒駕採連坐罰、加重刑責…陳清龍呼籲政院同步提出對案

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
針對近期毒駕車禍事件頻傳，行政院長卓榮泰指示法務部展開全面檢討。圖／彰化縣警局提供
針對近期毒駕車禍事件頻傳，行政院長卓榮泰指示法務部展開全面檢討。圖／彰化縣警局提供

近期接連發生毒駕車禍事件，民眾黨立法院黨團總召陳清龍今天說，毒駕零容忍，民眾黨團已經提出「道路交通管理處罰條例」修正草案，明定毒駕應採連坐罰，同時也會提案修正「刑法」加重毒駕刑責，呼籲行政院盡速提出對案啟動修法，不能再讓市民處於危險的交通環境。

針對我國毒駕車禍事件頻傳，行政院發言人李慧芝昨天向媒體表示，行政院長卓榮泰感到非常遺憾與痛心，歷次修正「刑法」第185條之3及其他相關規範顯然仍有不足之處，卓榮泰已經指示法務部即刻展開全面檢討。

陳清龍今天發布新聞稿指出，2021年毒駕移送件數僅有43件，2025年一路暴增至8659件，案件飆升速度令人怵目驚心，顯示政府管理完全失能。去年6月，賴清德總統曾經宣示要加強反毒，全力阻斷毒品供應鏈和金流，但是毒品氾濫依舊，悲劇一再上演，賴總統的宣示淪為空談。

陳清龍說，民眾黨團已經提出「道路交通管理處罰條例」修正草案，明定毒駕應採連坐罰，同時也主張提案修正「刑法」加重毒駕刑責，因為吸食毒品本身就是犯罪，吸食毒品再毒駕肇事，惡性極為重大，無論是初犯、累犯、致死傷都有加重刑責的必要，絕對不能讓犯罪者心存僥倖。

陳清龍呼籲，既然卓榮泰已經承認現行法制有所不足，民眾黨團呼籲行政院盡速提出對案，不要紙上談兵，同時立法院也能啟動修法，別讓悲劇一再發生，一同守護所有用路人的安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

陳清龍 毒駕 民眾黨團 車禍

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