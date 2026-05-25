鄭正鈐質疑我國援助史瓦帝尼經費未專款專用 外交部：與事實不符

國民黨立委鄭正鈐質疑我國給予史瓦帝尼王國援助經費未專款專用及支付方式，外交部今天表示，台史雙邊合作計畫的核定、撥款均經兩國政府成立的監督機制嚴格審查，對於計畫的執行文件（如採購與工程合約），皆訂有嚴謹規範並落實稽核制度，並由雙方共同議決。立委指稱我駐館單方任意更改計畫項目的說法，顯與事實不符。

有網路群組引述史國時報（Time of Eswatini）報導稱台灣援助史瓦帝尼超過240億元，國民黨立委鄭正鈐前天表示，外界目前質疑焦點在兩大重點，第一疑似原史瓦帝尼駐外使館採購辦公設備65萬美元援助款，被改作機場貴賓室整修；第二是該工程總造價約148萬美元，尾款是否曾由我國駐史瓦帝尼大使館直接支付給供應商？若報導屬實，此事並非單純的外交支出爭議，而是涉及專款專用、預算程序與援外管理責任的重大問題。

外交部表示，我國援助史國的各項計畫，每年均由台史兩國共同成立的技術監督委員會逐項審查，並對執行中的計畫進行嚴格檢討。史國外交部去(2025)年向我國提出協助其駐外館處採購傢俱及設備案，但因後續採購文件不符規定且未及時補正，依據現行監督委員會合作機制，我方並未撥付任何款項。今(2026)年雙方主管部會共同研商，並應史方提議，台史技術監督委員會決議將該項計畫預算變更用途，改用於史國國際機場貴賓室整修及接駁車採購計畫。

外交部指出，針對該項變更計畫，史方今年依據程序向駐館提出合約草案，但內容有缺失，仍待史方補正，所以駐館尚未支付任何款項。

外交部強調，台史雙邊合作計畫的核定、撥款均經兩國政府成立的監督機制嚴格審查，對於計畫的執行文件（如採購與工程合約），皆訂有嚴謹規範並落實稽核制度，並由雙方共同議決。立委指稱我駐館單方任意更改計畫項目的說法，顯與事實不符。

外交部表示，台史雙方的援助計畫一向秉持公開透明原則，為確保專款專用並避免延誤撥款影響廠商權益，我方通常應史方請求，在符合審核要件及程序後，將款項直接撥付予履約廠商。