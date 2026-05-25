翁曉玲質疑預算規避監督 國安會：依法且循例辦理

國民黨立委翁曉玲昨表示，國安會預算部分項目長期執行率偏低，預算卻連年超額編列，她主張除提案刪減外，應遵守量入為出與平衡原則專款專用，不得流用勻支。對此，國安會今天發聲明表示，誠如國安會上周於立法院說明，所有預算編列皆符合法規且循例辦理，絕無所謂規避監督問題。

翁曉玲質疑，國安會年年編列千萬的出國經費，今年115年又增編高達2000萬，多了一倍的出國經費，然而，國安會向來未提報「公務出國報告」，規避立法院和國人的監督，違反政府資訊公開原則。讓人懷疑，國安會其實是害怕讓立院知道、讓國人知道，原來他們出國開會不是為公務，而是為黨務。

國安會表示，針對出國報告未公開一事，國安相關出國計畫多涉及國防、外交及國際情勢等敏感內容，若被公開，恐影響國家利益及對外合作。此並非單一政黨執政時期始有之作法，包含2008年至2016年間亦均依循相同原則辦理，主要考量均在於維護國家安全及外交彈性，並非規避監督。

國安會說，如今國安會依法採取多年來一貫作法，卻被質疑「出國開會不是為公務，而是為黨務」，此類說法不僅與事實不符，更有失公允，國安會對此感到遺憾。

此外，國安會表示，對於經費流用質疑，國安會預算均依預算法第63條及2014年主計總處訂定之「預算法第 63 條但書規定之執行原則」辦理，立法院如授權機關科目自行調整，即得依法及依實際需求辦理支用。此為各機關長年通案作法，並無所謂規避監督或不熟悉規定情形。

國安會表示，綜上，國安會涉及出國報告及經費流用事宜，均行之多年，非近期新增或特殊處理。感謝朝野立委歷年來正視國安工作為攸關國家整體利益，超越政黨之別，亦盼各委員支持本會議提出之本年度預算，以持續精進國安會運作，提升整體戰略應處能力，維護國家安全及民主自由。