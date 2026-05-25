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失智議題受關注…立法院將審失智症基本法草案 三黨拚跨部會因應

中央社／ 台北25日電
台灣進入超高齡社會，失智問題備受關注。示意圖／AI生成 朱怡姿
台灣進入超高齡社會，失智問題備受關注。示意圖／AI生成 朱怡姿

台灣進入超高齡社會，失智問題備受關注。立法院衛環委員會28日將審3黨所提「失智症基本法」草案，其中3版均提出在行政院層級建立跨部會推動機制，並由行政院長擔任召集人。

國家衛生研究院2023年全國社區失智症流行病學調查發現，全台65歲以上長者失智症盛行率為7.99%。

面對超高齡化社會失智症問題，立法院社會福利及衛生環境委員會排定28日審查國民黨團、台灣民眾黨團，及民進黨立法委員林月琴等19人，分別提出的3版「失智症基本法」草案。

根據3版草案，皆提出在行政院層級設置失智症防治照護委員會或失智症推動小組，並由行政院長擔任召集人，建立跨部會推動機制。行政院或中央主管機關並應訂定失智症防治照護白皮書、失智症基本計畫或防治照護政策綱領。

此外，3版皆要求確保醫療照護服務體系的連續性與可近性、建立失智者決策支持機制、推動早期發現早期介入機制，並建立資料蒐集機制、推動研究發展，經費上也應確保政策推動落實。

較特殊的是，在失智症定義方面，國民黨團版強調包含未滿65歲的年輕型失智症者，並在後續條文中明訂主管機關應提供職業重建、職務再設計、就業支持、轉職協助及勞動權益保障措施。林月琴等19人版則在條文中另定義輕度認知障礙者。

友善及無障礙的生活與社會環境部分，3版皆有所強調，包含提升大眾正確認識、減少歧視與污名等。其中國民黨團版並要求政府採取措施消除居住、交通、金融服務等生活空間的物理與心理障礙。

林月琴等19人版本則除政府應建構失智症友善及無障礙之生活與社會環境外，另要求金融機構、零售業者及其他提供日常生活基礎服務的企業經營者，依失智者需求進行合理調整及必要協助。民眾黨團版本則於合理調整相關條文中，加入大眾運輸業者。

此外，僅林月琴等19人版獨立列有司法保障相關條文，要求政府於偵查及相關司法程序階段，建立失智者程序保障及司法協助機制。

經費部分，3版均要求應寬列經費確保政策推動，但僅民眾黨團版要求設置「失智症推廣照護基金」新台幣100億元，於施行後5年內分年編列預算，並設基金管理會監督基金運用。

失智症 立法院 林月琴

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